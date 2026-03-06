La industria volvió a caer y alertan por la caída de empleo en Rosario

El Indec informó que la producción cayó 3,2% en enero. El secretario general de la UOM local advirtió sobre la pérdida de más de 300 empleos metalúrgicos "de acá a fin de mes"

Según un informe de la UBA, la participación de la industria en el PBI retrocedió al nivel de hace 90 años.

La producción de la industria cayó 3,2% en enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y encadenó su séptima baja interanual . En un contexto en el que la participación del sector en el PBI argentino bajó a niveles de hace noventa años, la crisis fabril provocó la pérdida de 160 empleos por día durante los últimos dos años, de acuerdo a un informe de la Universidad de Buenos Aires. En Rosario, la situación se vuelve dramática. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Donello, advirtió que se perderán entre 300 y 400 empleos en esa rama “de acá a abril”.

El Indec informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025 . Este retroceso fue explicado fundamentalmente por tres divisiones: vehículos (25,7%), maquinaria y equipo (-20,2%) y prendas de vestir (-20,6%).

En cuanto a la industria automotriz , los datos sectoriales exhibieron una retracción tanto en las ventas internas como en las exportaciones, en un escenario en el cual los autos chinos están ganando peso en toda la región. En maquinaria y equipo la variación negativa fue causada fundamentalmente por derrumbes en la producción de maquinaria agrícola y aparatos de uso doméstico, como heladeras y lavarropas. Diez de las dieciséis divisiones de la industria presentaron caídas interanuales.

Un siglo atrás

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que en los últimos dos años, la industria perdió 160 empleos por día. La investigación develó que la industria argentina cayó 8,3% durante el actual gobierno, mientras que su capacidad ociosa ascendió al 40%. También se observa una pérdida de 100 mil puestos de trabajo.

El documento elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (Aesial) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (Ceheal) de la Facultad de Ciencias Económicas reveló alarmantes síntomas de crisis industrial. Por ejemplo, que el peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025. Estas cifras se remontan a las de antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años).

En cuanto a la industria de bienes de capital, la producción local cayó casi 25%, mientras las importaciones se dispararon al 77%. El análisis evidencia un retroceso de 40 años en el PBI industrial per cápita (el nivel actual es similar al de 1985). Un capítulo aparte merece la importación de maquinaria agrícola usada. A partir de la implementación del decreto 273, de mayo a octubre de 2025 se multiplicó por ocho respecto del 2024.

Más despidos

En ese contexto, el titular de la UOM Rosario, Antonio Donello, se mostró preocupado por la caída de empleos en la línea blanca, autopartes y otras subramas metalúrgicas. “Hacia adelante se ven problemas y no soluciones”, dijo. Explicó que los empresarios no están renovando contratos y ofrecen retiros voluntarios. “Muchos trabajadores aceptan porque tienen miedo de las nuevas leyes o porque están muy endeudados”, manifestó.

El dirigente, reelecto esta semana al frente del gremio, advirtió: “De acá a abril vamos a perder 300 o 400 puestos de trabajo en la zona y la afectada es la línea blanca”.