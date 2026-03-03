La Capital | Información General | kioscos

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

También cuentan con reportes de tabacaleras que dan cuenta de que 36.000 comercios de este tipo bajaron la persiana en el último año y medio

3 de marzo 2026 · 10:55hs
Los kioscos viven uno de sus peores momentos en Argentina.

Los kioscos viven uno de sus peores momentos en Argentina.

La situación de los kioscos en el país atraviesa uno de los peores momentos. Un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de las empresas tabacaleras, marca que cerraron 36.000 comercios de este tipo desde noviembre de 2024.

En el desagregado diario, el dato es aún más alarmante: son 70 los kioscos que cierran por día en el país, según indicó el vicepresidente de Ukra, Ernesto Acuña, en diálogo con LT8.

"La cantidad de kioscos viene bajando día a día. Nos sentamos con la gente de Arca y en noviembre de 2024 éramos 96.000, pero ahora tenemos los datos por las tabacaleras de que somos menos de 60.000. Cerraron 36.000 kioscos en Argentina, son 70 kioscos por día", detalló en conversación con El Primero de la Mañana.

>> Leer más: Comerciantes en problemas: advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Contexto difícil para los kioscos

Acuña afirmó que "no se vende nada" y que la situación de la economía actual no es la única amenaza para los kioscos tradicionales. También explicó que tanto el surgimiento de las cadenas de kioscos, que van en detrimento de esos comercios en los barrios, como la posibilidad de encontrar mercadería casi en cualquier lado hacen que la actividad esté atravesando uno de sus peores momentos.

El titular de Ukra puso como ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde calificó que la situación "es un desmadre": "Vos podés ir a una farmacia y encontrar golosinas, ir a un supermercado chino y encontrar cigarrillos. Una verdulería puede poner una heladera y venden bebidas".

81266106

"Si vas a comprar a un corralón dos bolsas de cemento y una amoladora, cuando vas a la caja te encontrás un minikiosco en la caja", ironizó el comerciante, para resaltar que esas son las razones por las cuales el kiosco va cerrando y afirmar que se trata de un "cúmulo de factores": "La recesión, la caída por adquisitivo y esta desregulación de hecho, de que se puede vender cualquier producto de kioscos en otros lugares que no son del palo".

Aumentos de luz

Consultado sobre cómo es la actividad diaria en el rubro, Acuña señaló que las boletas de luz aumentaron "casi el doble hace dos meses".

El comerciante explicó que en la Ciudad de Buenos Aires está viendo aumentos en los servicios que, en sus 27 años como kiosquero, nunca vio: "Hay boletas de luz que son superiores al valor de un alquiler. Hace un año y medio aproximadamente, tuvimos un aumento de la luz de entre 400 y 500 por ciento. Hace dos meses, empezaron con una supuesta nueva manera de tarifar y estamos pagando el doble que hace dos meses".

Por último, hizo referencia a las palabras que el presidente Javier Milei mencionó durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Precisamente, cuando aseguró que "este intervalo de malaria se ha terminado, la malaria se ha terminado".

"No le creo, me da desconfianza", aseguró Acuña, para agregar: "Es lo mismo que dijo en un discurso hace diez meses de que lo peor ya pasó y, sin embargo, tuvimos un año muy difícil de recesión. Ellos mismos dicen que bajaron el comercio, la industria y todas las actividades productivas que la gente le pueden servir, vienen a la baja. Lo compensan con minería, los bancos están ganando. Te das cuenta que la concentración está cada vez en menos manos".

Noticias relacionadas
nuevos valores del dni y el pasaporte: cuanto costaran los tramites del renaper

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Cuándo serán los feriados de Semana Santa

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

se dilata el juicio por la muerte de maradona porque no llevaron las pruebas

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Becas Estratégicas Manuel Belgrano: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Becas Manuel Belgrano 2026: quiénes pueden inscribirse, los requisitos y montos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Lo último

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

La exministra de Seguridad dijo que la vuelta del jugador de Rosario Central fue por la baja de la inseguridad, y que el Plan Bandera marcó un "antes y después"

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Ovación
Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?
Política

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas
Información General

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario