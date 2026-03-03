Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

También cuentan con reportes de tabacaleras que dan cuenta de que 36.000 comercios de este tipo bajaron la persiana en el último año y medio

La situación de los kioscos en el país atraviesa uno de los peores momentos. Un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de las empresas tabacaleras, marca que cerraron 36.000 comercios de este tipo desde noviembre de 2024 .

En el desagregado diario, el dato es aún más alarmante: son 70 los kioscos que cierran por día en el país , según indicó el vicepresidente de Ukra, Ernesto Acuña , en diálogo con LT8 .

"La cantidad de kioscos viene bajando día a día. Nos sentamos con la gente de Arca y en noviembre de 2024 éramos 96.000, pero ahora tenemos los datos por las tabacaleras de que somos menos de 60.000. Cerraron 36.000 kioscos en Argentina, son 70 kioscos por día", detalló en conversación con El Primero de la Mañana .

Contexto difícil para los kioscos

Acuña afirmó que "no se vende nada" y que la situación de la economía actual no es la única amenaza para los kioscos tradicionales. También explicó que tanto el surgimiento de las cadenas de kioscos, que van en detrimento de esos comercios en los barrios, como la posibilidad de encontrar mercadería casi en cualquier lado hacen que la actividad esté atravesando uno de sus peores momentos.

El titular de Ukra puso como ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde calificó que la situación "es un desmadre": "Vos podés ir a una farmacia y encontrar golosinas, ir a un supermercado chino y encontrar cigarrillos. Una verdulería puede poner una heladera y venden bebidas".

81266106 Leonardo Vincenti / La Capital

"Si vas a comprar a un corralón dos bolsas de cemento y una amoladora, cuando vas a la caja te encontrás un minikiosco en la caja", ironizó el comerciante, para resaltar que esas son las razones por las cuales el kiosco va cerrando y afirmar que se trata de un "cúmulo de factores": "La recesión, la caída por adquisitivo y esta desregulación de hecho, de que se puede vender cualquier producto de kioscos en otros lugares que no son del palo".

Aumentos de luz

Consultado sobre cómo es la actividad diaria en el rubro, Acuña señaló que las boletas de luz aumentaron "casi el doble hace dos meses".

El comerciante explicó que en la Ciudad de Buenos Aires está viendo aumentos en los servicios que, en sus 27 años como kiosquero, nunca vio: "Hay boletas de luz que son superiores al valor de un alquiler. Hace un año y medio aproximadamente, tuvimos un aumento de la luz de entre 400 y 500 por ciento. Hace dos meses, empezaron con una supuesta nueva manera de tarifar y estamos pagando el doble que hace dos meses".

Por último, hizo referencia a las palabras que el presidente Javier Milei mencionó durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Precisamente, cuando aseguró que "este intervalo de malaria se ha terminado, la malaria se ha terminado".

"No le creo, me da desconfianza", aseguró Acuña, para agregar: "Es lo mismo que dijo en un discurso hace diez meses de que lo peor ya pasó y, sin embargo, tuvimos un año muy difícil de recesión. Ellos mismos dicen que bajaron el comercio, la industria y todas las actividades productivas que la gente le pueden servir, vienen a la baja. Lo compensan con minería, los bancos están ganando. Te das cuenta que la concentración está cada vez en menos manos".