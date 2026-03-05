La Capital | Política | Milei

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

"No me van a llevar puesto como a Macri", sostuvo también en una entrevista que le concedió a Luis Majul

5 de marzo 2026 · 23:50hs
Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró su objetivo de gobernar por un segundo mandato y luego dejar la política, según dijo en un reportaje que la hizo el periodista Luis Majul para La Nación y del cual se conoció un adelanto.

El mandatario destacó: "Después del año 2031, no me ven más el pelo", y de esa manera ratificó su intención de alejarse de la política en el mediano plazo, después de lograr los objetivos que se planteó con La Libertad Avanza (LLA).

Por otra parte, se refirió en varios pasajes del reportaje a su relación con la oposición y aseveró: "No me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri", luego de los cruces y chicanas que protagonizó con varios legisladores durante su discurso del domingo último, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

En la entrevista, que será emitida íntegramente el próximo domingo, también se refirió a la trama judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. "Si son culpables lo tienen que pagar", aseveró Milei.

Por otra parte, calificó de "prebendario y extorsionador" al empresario Javier Madanes Quintanilla, titular de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró sus puertas a mediados de febrero y despidió a unos 900 empleados, quien también es uno de los principales accionistas de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa en crisis.

