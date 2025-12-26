La Capital | Economía | actividad industrial

Noviembre dejó otra señal negativa para la actividad industrial

Un informe de la UIA advirtió una nueva baja de la actividad fabril y destacó la persistente heterogeneidad sectorial. Alerta en las pymes

26 de diciembre 2025 · 20:59hs
Actividad industrial. Uno de los rubros más afectados fue el vinculado a la construcción.

Actividad industrial. Uno de los rubros más afectados fue el vinculado a la construcción.

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad hacia el cierre del año, con una caída estimada del 6% interanual en noviembre y un retroceso mensual del 1% en términos desestacionalizados. Así lo indicó el último Informe de Actualidad Industrial del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), que advierte que, pese a algunos desempeños puntuales, el sector continúa estancado en niveles similares a los del último trimestre de 2024 y todavía se ubica cerca de un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Desde la entidad empresaria señalaron que el desempeño negativo de noviembre estuvo influido en parte por una menor cantidad de días hábiles. “La caída pudo haberse acrecentado por contar con menos días de actividad debido a feriados”, indicaron, al tiempo que precisaron que el mes tuvo dos jornadas menos que noviembre del año pasado y cuatro menos que octubre. Aun así, los datos disponibles muestran un deterioro extendido en varios sectores clave de la industria.

Uno de los rubros más afectados fue el vinculado a la construcción. Los despachos de cemento registraron una baja mensual del 7,7%, mientras que el Índice Construya, que mide las ventas de insumos para la construcción, cayó 7,1%. Según el informe, este sector arrastra “bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023” y enfrenta una demanda interna que continúa debilitada.

También la industria automotriz mostró un desempeño negativo, con una caída del 22% en la producción de vehículos durante noviembre. Desde el CEU-UIA explicaron que este resultado respondió tanto a la menor cantidad de días de actividad como a una baja en las ventas al mercado interno. En la misma línea, la producción de bebidas retrocedió 6,9% y el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 5,8%, un indicador que anticipa el nivel general de actividad fabril.

En contraste, algunos indicadores mostraron variaciones levemente positivas. El patentamiento de maquinaria industrial creció 0,9% respecto al mes anterior y la producción de acero avanzó 0,4%. Sin embargo, desde la UIA aclararon que estos datos no alcanzan para modificar el panorama general de estancamiento.

>> Leer más: Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

La heterogeneidad sectorial sigue siendo una de las principales características del escenario industrial. Según el informe, solo la refinación de petróleo y la producción de motos lograron recuperar los niveles de 2022, mientras que la mayoría de los sectores continúa operando por debajo de esos registros. A nivel interanual, en octubre —último dato oficial del Indec— cayeron 11 de los 16 sectores industriales, con fuertes descensos en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, y productos de caucho y plástico.

La situación de las pymes

El informe también puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas, que atraviesan un contexto adverso. De acuerdo con datos del Observatorio Pymes, durante el tercer trimestre de 2025 la producción de las pymes industriales cayó 4,1% y el empleo se redujo 4,6%. Además, los indicadores de confianza y actividad permanecen en zona contractiva, con valores por debajo del umbral de indiferencia.

Entre las principales dificultades se destacan la presión de costos y el avance de la competencia importada. El informe remarca que “el 81% de las pymes detallaron presentar una fuerte presión de costos” y que el 37% perdió participación en el mercado interno frente a productos importados, principalmente de origen chino. A esto se suma una creciente tensión financiera: más de la mitad de las firmas reportó retrasos en los pagos de sus clientes y un 35% reconoció dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Noticias relacionadas
Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo.

El consumo volvió a caer en noviembre y quebró la recuperación de los meses previos

ARCA informó que la actualización de escalas y topes de facturación se aplicará a partir del 1° de enero

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Las ventas navideñas crecieron 1,3% interanual, según informó Came.

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El gobierno avanza con la privatización de Transener

El gobierno avanza con la privatización de Transener

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Ovación
Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado
Ovación

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Policiales
Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker
Policiales

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball