Noviembre dejó otra señal negativa para la actividad industrial

Un informe de la UIA advirtió una nueva baja de la actividad fabril y destacó la persistente heterogeneidad sectorial. Alerta en las pymes

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad hacia el cierre del año, con una caída estimada del 6% interanual en noviembre y un retroceso mensual del 1% en términos desestacionalizados. Así lo indicó el último Informe de Actualidad Industrial del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), que advierte que, pese a algunos desempeños puntuales, el sector continúa estancado en niveles similares a los del último trimestre de 2024 y todavía se ubica cerca de un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023 .

Desde la entidad empresaria señalaron que el desempeño negativo de noviembre estuvo influido en parte por una menor cantidad de días hábiles. “La caída pudo haberse acrecentado por contar con menos días de actividad debido a feriados”, indicaron, al tiempo que precisaron que el mes tuvo dos jornadas menos que noviembre del año pasado y cuatro menos que octubre. Aun así, los datos disponibles muestran un deterioro extendido en varios sectores clave de la industria .

Uno de los rubros más afectados fue el vinculado a la construcción. Los despachos de cemento registraron una baja mensual del 7,7%, mientras que el Índice Construya, que mide las ventas de insumos para la construcción, cayó 7,1%. Según el informe, este sector arrastra “bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023” y enfrenta una demanda interna que continúa debilitada.

También la industria automotriz mostró un desempeño negativo, con una caída del 22% en la producción de vehículos durante noviembre. Desde el CEU-UIA explicaron que este resultado respondió tanto a la menor cantidad de días de actividad como a una baja en las ventas al mercado interno. En la misma línea, la producción de bebidas retrocedió 6,9% y el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 5,8%, un indicador que anticipa el nivel general de actividad fabril.

En contraste, algunos indicadores mostraron variaciones levemente positivas. El patentamiento de maquinaria industrial creció 0,9% respecto al mes anterior y la producción de acero avanzó 0,4%. Sin embargo, desde la UIA aclararon que estos datos no alcanzan para modificar el panorama general de estancamiento.

La heterogeneidad sectorial sigue siendo una de las principales características del escenario industrial. Según el informe, solo la refinación de petróleo y la producción de motos lograron recuperar los niveles de 2022, mientras que la mayoría de los sectores continúa operando por debajo de esos registros. A nivel interanual, en octubre —último dato oficial del Indec— cayeron 11 de los 16 sectores industriales, con fuertes descensos en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, y productos de caucho y plástico.

La situación de las pymes

El informe también puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas, que atraviesan un contexto adverso. De acuerdo con datos del Observatorio Pymes, durante el tercer trimestre de 2025 la producción de las pymes industriales cayó 4,1% y el empleo se redujo 4,6%. Además, los indicadores de confianza y actividad permanecen en zona contractiva, con valores por debajo del umbral de indiferencia.

Entre las principales dificultades se destacan la presión de costos y el avance de la competencia importada. El informe remarca que “el 81% de las pymes detallaron presentar una fuerte presión de costos” y que el 37% perdió participación en el mercado interno frente a productos importados, principalmente de origen chino. A esto se suma una creciente tensión financiera: más de la mitad de las firmas reportó retrasos en los pagos de sus clientes y un 35% reconoció dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.