Proyectan que la inflación de diciembre rondará el 2,5%

La inflación de diciembre apunta a ubicarse en un rango similar al 2,5% de noviembre a partir de las subas de tarifas y del aumento estacional por las fiestas de fin de año.

A principios de mes , el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró que para un conjunto de 40 consultoras y economistas, la inflación de diciembre sería de 2,1% . Pero más tarde las mediciones individuales empezaron a dar cuenta de un alza mayor .

Por ejemplo, para LCG el promedio de la suba de alimentos de las cuatro semanas anteriores al 17 de diciembre fue de 2,8%. A esa fecha, diciembre ya acumulaba un incremento de 1%, según el informe.

Por su parte, Eco Go informó que en la tercera semana del mes, los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,6%.

“Con esta evolución, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,5% en diciembre. Al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (2,3%), el índice general de alimentos se ubica en 2,5%”, precisó el adelanto.

La mirada de las consultoras

La consultora Eco Go advirtió que “resta incorporar la información de la última semana de diciembre, en un mes que estacionalmente suele presentar mayores presiones inflacionarias asociadas al aumento de la demanda por las fiestas”.

La inflación de diciembre será importante porque cerrará 2025, lo cual dispara diferentes actualizaciones, como por ejemplo jubilaciones, asignaciones familiares y ahora también las bandas de flotación cambiaria.

También servirá para fijar las nuevas escalas para el monotributo, cuya recategorización está fijada en enero de 2026.