La Capital | Economía | despidos

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

En poco menos de dos años se destruyeron 281 mil puestos de trabajo en el sector privado. Las Fiestas encuentran a muchos trabajadores atravesando situaciones de conflicto por cesantías o atrasos en el cobro de salarios. Los casos emblemáticos

24 de diciembre 2025 · 16:40hs
Los trabajadores del frigorífico Euro ocupan el establecimiento hace más de 40 días

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los trabajadores del frigorífico Euro ocupan el establecimiento hace más de 40 días, en apoyo a su reclamo laboral.

Una navidad sin chimeneas. Los despidos en distintos sectores de la economía, especialmente en el sector industrial, se intensificaron durante el último mes y muchos trabajadores en el país atraviesan las Fiestas en plena situación de conflicto.

Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en el sector privado desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cayeron, además, 20.134 empresas

Respecto del empleo, la mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la administración pública, defensa y seguridad social, con 88.342 trabajadores menos, seguida por la construcción (–77.383), la industria manufacturera (–59.127) y el transporte y almacenamiento (–53.642). La construcción fue, además, el sector más afectado en términos porcentuales, con una caída del 16,2% del empleo registrado.

Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (Iiep) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA detectó un cambio en la tendencia. En 2025 los despidos en el sector privado le van ganando a los del sector público. Con datos de agosto señaló que sobre una caída de 13,1 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal, hubo 10,6 mil puestos menos en el sector privado y 1,7 mil en el público.

Crisis de fin de año

El mapa de la crisis laboral se corporiza en múltiples conflictos que le propinan a sus trabajadores una situación de angustia en medio de las Fiestas. Por caso, una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos cerró en forma repentina sus instalaciones y despidió a la totalidad de su personal, unos 40 operarios. Se trata de la empresa Industrias del Fuego (IBF) y está ubicada en la ciudad de Córdoba.

Los operarios denunciaron que la empresa avanzó con el cierre sin abrir instancias de diálogo ni negociación con el gremio. Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza. “Las patronales están desbocadas, quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

Sobre el fin del año, el conflicto en Lácteos Verónica volvió a escalar y derivó en la paralización total de sus plantas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe. La medida fue adoptada por los trabajadores ante nuevos incumplimientos en el pago de salarios, en un contexto de fuerte deterioro financiero de la histórica firma láctea.

Según se informó, la empresa no cumplió con el cronograma de pagos semanales acordado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). El esquema establecía depósitos de un millón de pesos por empleado cada lunes, destinados a cancelar deudas acumuladas, pero durante el mes de diciembre los pagos comenzaron a realizarse de manera incompleta y fuera de término. Frente a esta situación, los trabajadores retomaron la retención de tareas, lo que terminó por frenar completamente la actividad.

Conflictos en la región

Uno de los emblemas de la crisis laboral en la región es sin duda el conflicto en el frigorífico Euro, de Villa Gobernador Gálvez.Desde hace más de 40 días los trabajadores mantienen ocupadas las instalaciones como única herramienta para defender sus puestos laborales, luego de tres meses sin percibir salarios y frente a un escenario de abandono empresarial que, lejos de encaminarse, se agrava con el correr de los días. Pese a las promesas.

“La toma se está haciendo complicada porque los compañeros están cansados porque no hay plata. Una fecha como esta es una situación muy angustiante. Hoy se van a reunir los compañeros que van con la familia. A cenar como una noche más. El ministerio de Trabajo de Santa Fe escucha a las partes pero no dan ninguna solución. Nos deben noviembre y ahora se suma diciembre, además del aguinaldo”, señaló Verónica Sosa, trabajadora de la fábrica.

l frigorífico quedó en manos de un grupo inversor de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Guillermo Salimei, tras una asociación inicial con los antiguos propietarios, la familia Lequio. Con el cambio de conducción, denuncian los trabajadores, se aplicó un fuerte ajuste: retiros voluntarios, despidos y una drástica reducción de personal. De los cerca de 300 empleados que llegó a tener la planta, hoy quedan alrededor de 150.

En Firmat, la planta de cosechadoras Vassalli atraviesa una nueva paralización productiva, motivada por incumplimientos salariales que derivaron en asambleas, reclamos gremiales y un clima de profunda incertidumbre entre los trabajadores. La UOM local asegura que la empresa —controlada por la familia Marsó, de Entre Ríos— no cumplió con las obligaciones asumidas durante la reapertura de octubre, especialmente en lo referido al pago de salarios. La situación se agravó aún más tras trascender, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que la firma estaría evaluando vender la empresa, una posibilidad que encendió las alarmas entre el personal.

Según confirmaron fuentes sindicales, en la reunión realizada en la cartera laboral la semana anterior, los propios propietarios admitieron que existen gestiones preliminares vinculadas a un posible traspaso accionario. Aunque desde el entorno empresario relativizaron ese escenario y aseguraron que “no hay nada concreto”, la sola mención de una venta generó zozobra entre los operarios, para quienes cualquier movimiento corporativo suele implicar riesgos laborales.

Enlas vísperas de la Nochebuena, unas docena de trabajadores de la estación de servicios ubicada en la esquina de Bv 27 de febrero y Maipú se encontraron reclamando los salarios de noviembre. Así lo hizo saber el diputado provincial Carlos del Frade que al conocer la problemática ingresó inmediatamente un proyecto en la cámara baja de la legislatura santafesina para que interceda el gobierno provincial. Además dicha estación se encuentra con los servicios cortados de luz y agua

“Una docena de trabajadores y trabajadoras, algunos de los cuales con más de treinta y veinte años de antigüedad, se encuentran sumidos en la angustia derivada de la decisión de la patronal de Servicios Gas Automotores SRL, ubicada en bulevar 27 de Febrero y Maipú”, detalló Del Frade en su iniciativa. “Es fundamental que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto de la manera más rápida posible”, completó el legislador.

Noticias relacionadas
Acero argentino. Las perspectivas para 2026 sugieren un leve repunte de la producción hasta 4,4 millones de toneladas,

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se niega a informar qué hizo con el oro que sacó de la Argentina.

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, debe enfrentar un vencimiento importante en enero. Inquietud en el mercado sobre cómo lo pagará.

Deuda: se acerca el mega vencimiento y Caputo descarta ir a Wall Street

Los salarios del sector privado registrado crecieron sólo 2,1%.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en octubre

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Lo último

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de Peaky Blinders

Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de "Peaky Blinders"

Navidad: las películas más emblemáticas que no pueden faltar durante estas fiestas

Navidad: las películas más emblemáticas que no pueden faltar durante estas fiestas

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Fue la 13ª edición de una iniciativa para que, con ojos de visitantes, vecinos recorran distintos lugares emblemáticos de Rosario
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

Ovación
Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino
OVACIÓN

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Policiales
Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La Ciudad
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte
La Ciudad

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras
Información General

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026
Politica

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: Estamos entrando en rojo
Política

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque
la region

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial
La Ciudad

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Por Carlos Vaccaro / Director ejecutivo de la Cámara Argentina Acero (CAA)
Economía

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico
Información General

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales
Información General

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención
Información General

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas
Economía

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas