Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

Trabajadores independientes denunciaron que la agencia cometió errores a la hora de computar ingresos y ahora deberán pagar más impuestos.

27 de febrero 2026 · 15:20hs
Una notificiación en la web del Arca podría alertar un cambio de categoría en el monotributo

La asociación Monotributistas Asociados de la República Argentina (Mara) alertó a sus integrantes, y el resto de los trabajadores independientes, sobre una recategorización errónea o “de oficio”. Esto llevó a que miles de usuario den un salto de categoría, ergo, paguen más impuestos y cargas sociales. “No es casual que les haya llegado el cambio a las categorías más bajas, la A y la B”, describió Víctor Lioni, contador tributarista y vocal del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Rosario.

El monotributo llegó en enero de 1998 con la idea de incluir a los pequeños contribuyentes que, por la venta de productos o prestación de servicios, quedaban exentos de economía formal. Cada monotributista paga una cuota mensual que incluye impuesto a las ganancias y al valor agregado, además de una porción para la cuota de la obra social y de aportes jubilatorios. Arca, exAfip, tiene la facultad de controlar los parámetros de ingreso y egreso de dinero.

En este contexto, Lioni señaló: “En los últimos tiempos los contadores estamos viviendo algunos momentos complicados con todas las reformas y las novedades impositivas que han ido surgiendo”.

Alerta: un solo banco para todos

Al email de cada contribuyente llega un correo donde avisa que existe una comunicación pendiente de leer en la web del monotributo. “Uno debe ingresar en la cuenta y ver si tiene la notificación. A efecto de mantenerse dentro de un régimen formal impositivo, el contribuyente tiene que acordarse de su CUIT y la clave fiscal. Se entiende la situación de los pequeños usuarios y no es casualidad que le haya llegada a los categorías A y B ”, contó Lioni.

Lioni intentó explicar por qué los pequeños contribuyentes son los que sufren estas recategorizaciones “de oficio”, es decir, cuando Arca contabiliza más ingresos que los declarados. “Si bien pagan menos de monotributo, también tienen menos monto que pueden recibir, que en la A no supera los 900 mil pesos. Cada venta debe tener una factura de Arca. La agencia te controla el depósito bancario y billeteras virtuales”, explicó.

El contador tributarista remarcó que se trata de un conflicto “viejo” y desterró el mito sobre “pensar que por tener tres bancos, el Arca no se va a dar cuenta”, pero fue tajante: “La realidad es que vos tenés un sólo banco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

“Entonces Arca mira los depósitos del mes y los compara con las facturas. En esa comparación, que es automática, surge la recategorización de oficio”, apuntó Lioni. En otras palabras, cuando los contribuyentes saltan de categoría y pagan montos más elevados de impuestos y cargas sociales.

Qué hacer ante la recategorización de oficio

El vocal del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas invitó a los contribuyentes a revisar las notificaciones de Arca ya que “cuando llega el aviso tenes 15 días para hacer el reclamo por derecho constitucional”.

Lioni aconsejó acudir a un contador matriculado para abordar el problema, “depurar todos los ingresos que no son ventas” y con una humorada puso blanco sobre negro: “Por ejemplo, tu tía te pasa dinero porque estás ganando poco. Eso te lo computan como venta y te recategorizan”.

La denuncia de los monotributistas

Monotributistas Asociados de la República Argentina (Mara) advirtió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se encuentra realizando recategorizaciones de oficio de trabajadores autónomos, e incluso está pasando a diversos usuarios al régimen general por lo que deben comenzar a pagar distintos impuestos anexos.

>> Leer más: Arca: cuáles son los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Noelia Villafañe, presidenta de Mara, indicó que no se debe dejar pasar el tiempo sin presentar el descargo correspondiente, porque en caso de que la resolución de Arca quede firme, el monotributista que, por ejemplo, pase de ese régimen al general deberá comenzar a pagar impuestos que hasta el momento no tenía contemplados, como IVA o Ganancias. "Esto significa un salto al vacío para el monotributista, porque pierde todos los derechos y beneficios, y pasa a tributar una suma que no puede absorber su bolsillo", alertó en LT8.

En misma línea que Lioni afirmó: "Muchos monotributistas reciben fondos en billeteras virtuales que no tienen relación con su actividad económica", indicó, para poner como ejemplo la venta de un auto: "El nuevo dueño les transfiere una suma de dinero por Mercado Pago y la gente piensa que si es menos de 50 millones de pesos, no pasa nada y no hay revisión (sobre operaciones menores a ese monto). Esto fue lo que todo el mundo escuchaba el año pasado, pero Arca toma eso como si fuera un ingreso genuino que el monotributista no facturó". Para ese caso particular, la especialista marcó que "el monotributista debería presentar un descargo que diga que eso corresponde a la venta de un rodado".

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

