Newell's y Central, cara a cara : Ledesma y Regiardo palpitaron el gran clásico del domingo

El volante y el arquero compartieron la conferencia de prensa de la Liga Profesional en la previa del derby de la ciudad. Pura pasión

Hernán Cabrera

27 de febrero 2026 · 14:45hs
Luca Regiardo y Jeremías Ledesma, un gesto de convivencia en la previa del clásico rosarino.

Dos protagonistas del gran clásico rosarino del domingo, a las 17, entre Newell’s y Rosario Central por la fecha 8 de Apertura, estuvieron en la habitual conferencia de prensa de la Liga Profesional de Fútbol en ocasión de la previa del derby de la ciudad. Por el lado rojinegro participó el juvenil Luca Regiardo y en representación del canalla estuvo el arquero Jeremías Ledesma. El evento se realizó en el hotel Presidente.

El joven volante leproso indicó que "estoy con muchas ganas, es un partido que uno siempre quiere jugar y espero que llegue el domingo". Y, enseguida, el arquero canalla puntualizó que "los clásicos son partidos aparte, importa ese día. Será muy difícil, habrá folclore y lo haremos de la mejor manera".

La pelota volvió al campo rojinegro y el mediocampista destacó que "no es la situación que pensamos a principios de año, es un compromiso enorme llevar la cinta de capitán y estar acá".

A su turno, el guardameta auriazul dijo: "Las sensaciones son un montón. Ansiedad, nerviosismo, la presión social que tiene este clásico, hay una carga emocional muy grande, aunque todos lo queremos jugar".

El volante y el arquero compartieron sus sensaciones antes del derby.

Regiardo, desde lo personal, confió que "para mí es el partido más hermoso que se puede jugar, no se juega en ningún lado. Quiero disfrutar del ambiente. Le digo a la gente que se quede tranquila, que seremos protagonistas".

En tanto, Ledesma afirmó que "queremos paz y que se tome con responsabilidad el folclore. La responsabilidad es de los dos, ninguno quiere perder este partido".

Luca Regiardo, de Newell's.

Regiardo razonó que "no importa cómo viene cada equipo, son encuentros aparte". Y sobre la llegada del técnico Frank Kudelka indicó que "el tiempo fue poco, el jueves comenzó Frank, solo que seremos protagonistas y saldremos a buscar el partido. El encuentro no termina hasta que el árbitro lo decida, puede pasar cualquier cosa, sobre todo la concentración".

Mientras que Ledesma dijo que "se están haciendo muy bien las cosas, el hincha de Central se acostumbró a que se hacen bien las cosas. (El DT Jorge) Almirón está enfocado en su trabajo, y quiere, como nosotros, lo mejor para Central".

Jeremías Ledesma, de Central.

Ledesma expresó que "en la entrada en calor vas sintiendo la adrenalina y dependerá el resultado de como varían las sensaciones. Mi relación con el técnico (Almirón) es de respeto, como todos, yo soy su empleado. Hay que trabajar con respeto y humildad". Y agregó: "Sabemos lo que es Marco Ruben para nosotros, que esté activo de nuevo, y una persona de 39 años que se mueva así mete miedo".

Luego, Regiardo expresó que el clásico "se juega con el alma y el corazón. Nosotros estamos enfocados en el domingo y convencidos de lo que vamos a hacer".

El arquero de Central cerró la conferencia diciendo que "nos tenemos que preocupar por nosotros. Uno va creciendo, maduramos como futbolista y persona, y aprendo a manejar los momentos de presión".

