Santa Fe lanza una nueva línea de financiamiento para las pymes a través del mercado de capitales

La iniciativa impulsada por el gobierno de Santa Fe permitirá negociar cheques, pagarés y facturas de crédito electrónicas con plazos de hasta 180 días y mejores condiciones financieras

26 de febrero 2026 · 15:44hs
La provincia de Santa Fe podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales de la tasa.

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Santa Fe podrán acceder a financiamiento para capital de trabajo con bonificación de tasa a través del mercado de capitales. La iniciativa articula al sector público, entidades financieras y el sistema bursátil con el objetivo de ampliar el acceso al crédito y fortalecer el entramado productivo pyme en todo el territorio provincial.

El programa -que es impulsado por el gobierno de Santa Fe junto al Mercado Argentino de Valores (MAV), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Santa Fe- en una primera etapa contempla hasta 1.000 millones de pesos destinados a bonificar tasas en operaciones bursátiles, facilitando el acceso a liquidez para las pymes en condiciones más competitivas.

El acuerdo permitirá utilizar instrumentos del mercado de capitales como cheques de pago diferido, pagarés físicos o electrónicos y facturas de crédito electrónicas, con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas por las entidades financieras participantes en su carácter de agentes de liquidación y compensación a través del Mercado Argentino de Valores. En ese marco, la provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales de la tasa.

La iniciativa fue presentada este jueves en la Bolsa de Comercio de Rosario. Participaron el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado; el director del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris; y el gerente corporativo del sector público del Banco de Santa Fe, Hernán González Viberti.

El aporte del mercado de capitales

Durante el acto, Bortolato destacó que el acuerdo representa “un paso significativo para ampliar las alternativas de financiamiento productivo en la provincia”. El presidente de la Bolsa rosarina señaló, además, que abrir nuevos canales en el mercado de capitales resulta clave en un contexto en el que el crédito aún atraviesa un proceso de adecuación. En ese sentido, remarcó que para muchas empresas —especialmente las más pequeñas— contar con herramientas accesibles puede marcar la diferencia entre crecer o quedar rezagadas.

El titular de la BCR también subrayó el valor de la articulación público-privada que dio origen a la iniciativa y destacó que, por primera vez, la participación del Estado provincial se canaliza directamente hacia el mercado de capitales con el objetivo de fortalecer el financiamiento de las pymes santafesinas.

En la misma línea, el presidente del MAV, Alberto Curado, resaltó la articulación alcanzada entre el sector público y privado, que permitirá generar nuevas oportunidades de acceso al mercado de capitales en condiciones más equitativas para las pymes.

Por su parte, el ministro Puccini afirmó que el convenio responde a “una decisión política" orientada a que el Estado actúe como facilitador del acceso al financiamiento productivo. “El Estado se involucra, aporta recursos y genera condiciones para que las pymes puedan financiarse en mejores condiciones en un mercado bursátil más ágil”, señaló.

El funcionario agregó que el instrumento surgió a partir de un encuentro con actores del sector durante una exposición productiva y destacó el alcance de la iniciativa. “Con este acuerdo logramos una reducción de hasta diez puntos en la tasa para las pymes que necesiten herramientas financieras. Estamos aportando los primeros mil millones de pesos, con créditos de hasta 180 millones por empresa”, indicó.

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que la herramienta se suma a otras políticas impulsadas por la provincia, como el Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), orientadas a profundizar el desarrollo del mercado de capitales y facilitar el acceso al financiamiento para las pymes.

El director de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Batistelli, explicó el potencial alcance del programa. Con documentos promedio de 30 días por 15 millones de pesos, podrían financiarse unos 8.100 documentos por un total de 122.000 millones de pesos. Si el plazo fuera de 60 días, el esquema permitiría financiar unos 4.050 documentos por 60.800 millones, mientras que a 90 días alcanzaría unos 2.700 documentos por 40.600 millones.

Cómo funcionará la herramienta para las pymes

El esquema prevé la bonificación de hasta diez puntos porcentuales anuales sobre la tasa efectiva de descuento que surja de la operatoria bursátil en el Mercado Argentino de Valores, con un piso del 15% como tasa mínima aplicable al beneficiario.

Las pymes radicadas o con actividad productiva en Santa Fe podrán acceder al beneficio mediante la negociación de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos y facturas de crédito electrónicas, con plazos de hasta 180 días. Las operaciones se canalizarán a través de entidades financieras participantes que actuarán como agentes de liquidación y compensación.

El monto total dispuesto por la provincia asciende a hasta 1.000 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable destinado exclusivamente a la bonificación de tasas. Cada empresa podrá negociar hasta 180 millones de pesos en instrumentos bursátiles bajo este esquema.

Para acceder al programa, las empresas deberán contar con certificado mypyme vigente, cumplimiento fiscal provincial, análisis crediticio y un certificado de elegibilidad emitido por la autoridad provincial correspondiente.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso inmediato a liquidez, reducir el costo financiero y fortalecer el entramado productivo santafesino mediante una herramienta articulada entre el Estado, el sistema financiero y el mercado de capitales.

