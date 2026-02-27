Senado, en vivo: comienza el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

El oficialismo se prepara para llevarse dos victorias más, luego de la luz verde que obtuvo la ley de glaciares este jueves en la Cámara alta

El oficialismo se prepara para aprobar una batería de leyes clave en el Senado

El Senado de la Nación está viviendo una semana intensa. Tras tratar y aprobar la media sanción a la reforma de la ley de Glaciares este jueves , este viernes la Cámara alta debatirá la ley Penal Juvenil -que ya obtuvo media sanción en Diputados- y tratará nuevamente la reforma laboral, luego de que el texto fuera modificado tras la eliminación del artículo 44.

La sesión que tratará la ley de Modernización Laboral y la ley Penal Juvenil comienza este viernes a las 11 en el Senado . Para darle inicio, el gobierno debe conseguir quorum: un tercio de los senadores deben sentarse en sus bancas.

No obstante, este jueves, con el debate de la ley de Glaciares la tarea del quorum no fue algo difícil de alcanzar para el oficialismo, ya que el bloque del peronismo ingresó al recinto tan solo unos minutos después de la hora pactada para la sesión.

Si el gobierno continúa obteniendo los mismos números que en las últimas votaciones en el Congreso, la tropa de Javier Milei se prepara para meter dos goles más este viernes con la sanción definitiva de la reforma laboral y de la ley Penal Juvenil.

Media sanción para la reforma de la ley Glaciares

Con 40 senadores sentados en la Cámara alta y listos para debatir, la sesión de este jueves comenzó con el tratamiento de la ley de Glaciares. En ese sentido, este jueves por la mañana hubo una movilización ambientalista en las escalinatas del Congreso y la Policía Federal detuvo 12 activistas. Las fuerzas de seguridad también agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba trabajando en el lugar, llamado Facundo Tedeschini.

Tras horas de debate, la iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa.

El gobierno se prepara para la sanción definitiva de la reforma laboral

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado, su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto se prepara para volver a tratar la reforma laboral. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

De esta manera, este viernes 27 de febrero, una semana después de tratamiento en comisiones -un requisito necesario-, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. Si el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.