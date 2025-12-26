Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

El organismo fiscal definió las escalas, topes de facturación y valores mensuales que regirán desde enero y detalló el cronograma de recategorización obligatoria

ARCA informó que la actualización de escalas y topes de facturación se aplicará a partir del 1° de enero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) confirmó cómo quedarán las escalas, los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo que regirán durante 2026 . El organismo también precisó las fechas clave para la recategorización obligatoria de los pequeños contribuyentes.

El Monotributo es un régimen simplificado que unifica en una sola cuota mensual el pago de IVA, ganancias, aportes jubilatorios y obra social. Su objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal y reducir la carga administrativa para trabajadores independientes y pequeños comercios.

Arca recordó que no cumplir con la recategorización genera multas equivalentes al 50% del impuesto integrado , intereses mensuales y, en casos extremos, la exclusión del régimen, lo que también impacta en la cobertura de obra social.

Cuánto se paga por categoría en enero de 2026

Estos son los valores mensuales confirmados por Arca según cada categoría:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: Servicios $49.435,58 / Comercio $48.320,22

Categoría D: Servicios $63.357,80 / Comercio $61.824,18

Categoría E: Servicios $89.714,31 / Comercio $81.070,26

Categoría F: Servicios $112.906,59 / Comercio $97.291,54

Categoría G: Servicios $172.457,38 / Comercio $118.920,05

Categoría H: Servicios $391.400,62 / Comercio $238.038,48

Categoría I: Servicios $721.650,46 / Comercio $355.672,64

Categoría J: Servicios $874.069,29 / Comercio $434.895,92

Categoría K: Servicios $1.208.890,60 / Comercio $525.732,01

El importe a pagar depende de la categoría asignada, que se calcula según la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico y el monto de alquiler del local, si corresponde.

Cuándo se actualizan las escalas del monotributo en 2026

ARCA informó que la actualización de escalas y topes de facturación se aplicará a partir del 1° de enero de 2026. Además, el esquema contempla dos instancias obligatorias de recategorización durante el año:

Primera recategorización: entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026

Segunda recategorización: agosto de 2026

El trámite resulta obligatorio para quienes superen los límites de facturación de su categoría o modifiquen otros parámetros relevantes, como alquileres, consumo eléctrico o superficie afectada.

Topes de facturación anual del monotributo en 2026

Estos son los límites máximos de facturación anual vigentes por categoría:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Quienes superen estos montos deberán recategorizarse o quedarán excluidos del régimen, según corresponda.

El paso a paso para realizar la recategorización

El trámite se realiza a través del sitio web de ARCA y requiere los siguientes pasos:

Ingresar con CUIT y clave fiscal. Elegir la opción “Recategorizarme”. Verificar los datos registrados. Actualizar ingresos, superficie afectada y consumo eléctrico. Generar el formulario F.184 y la nueva credencial de pago.

ARCA incorporó un sistema simplificado que muestra automáticamente la facturación anual al iniciar el trámite. Si los datos coinciden, el contribuyente puede confirmar la nueva categoría. El vencimiento para completar la recategorización será el 20 de febrero de 2026.