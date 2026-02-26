Apyme alerta que la reforma laboral profundizará la crisis de las pymes

Apyme aseguró que facilitar los despidos no generará más empleo y advirtió sobre un posible deterioro del mercado interno

Apyme propone la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía nacional.

Ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ( Apyme ) volvió a reiterar su rechazo a la llamada Ley de Modernización Laboral. “Considerando las numerosas alusiones a los beneficios para las pymes que traería la ley, Apyme afirma que ninguno de los cambios que se busca sancionar significa un entorno favorable para el sostenimiento del amplio conjunto de estas empresas, que constituyen más del 99 por ciento de los establecimientos”, expresó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Desde Apyme recordaron el caso emblemático de Fate “y muchas otras grandes firmas que están cerrando sus puertas y despidiendo a cientos de empleados” y consideraron que “ esta ley está pensada para acompañar una política de destrucción de la economía productiva en el país, no para su mejora”.

En este marco advierten que las pymes se encuentran entre las principales víctimas, porque carecen de recursos para migrar de actividad o reconvertirse: quedan afuera del mercado junto con sus trabajadores.

En relación con el denominado FAL (Fondo de Asistencia Laboral), Apyme observa que facilitar los despidos no generará más empleo sino más despidos. “ Con salarios a la baja y por lo tanto una mayor pérdida de poder adquisitivo de la población, se producirá una mayor caída del mercado interno, principal sustento de las pymes”, puntualizaron.

Debacle del consumo y despidos

Asimismo, explicaron que el 2,5% de contribuciones patronales de las pymes (1% de las grandes empresas) que pasarán a administrar entidades privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para fondear el FAL, restarán al fisco ingresos necesarios para pagar jubilaciones, lo que también contribuirá a agravar la debacle del consumo.

Por su parte, Apyme indicó que el gobierno podrá disponer de fondos para asegurar el pago de deuda y sostener un “dólar barato” en función de la economía extractiva y las finanzas, los otros beneficiarios del actual modelo.

Apyme tampoco ve como un dato positivo la negociación colectiva por empresa. En la práctica, implicará una “carrera regresiva” acorde con la visión gubernamental: será más competitivo el empresario que negocie menores ingresos para sus trabajadores, no quien implemente mejoras en la productividad, realice capacitaciones o invierta en el país.

La entidad que preside Julian Moreno y tienen al rosarino Juan José Sisca como secretario afirmó que si bien resulta necesario actualizar y mejorar aspectos de la legislación laboral, “es imposible apoyar una reforma que contribuirá, por el contrario, al atraso y la precarización del tejido productivo nacional”.

Un nuevo modelo económico

“Lo que necesitamos las pymes es revertir el actual modelo económico, basado sobre el achicamiento del mercado interno, las importaciones indiscriminadas, las subas de tarifas y un régimen impositivo que castiga al que contribuye y premia al que evade”, postularon en el comunicado.

Apyme también advirtió a senadoras y senadores sobre el último tramo del texto “que el desarrollo no llegará de la mano de la quita de derechos adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional, sino de la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía nacional”.

En ese sentido, consideró: “En un mundo cada vez más proteccionista, es fundamental cuidar las fuentes de empleo, la industria y los recursos estratégicos que hoy la Argentina ofrece a la depredación de grandes corporaciones locales y, mayormente, extranjeras, en detrimento del conjunto de la población”.