Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe La secretaria general de la Presidencia y la presidenta de LLA en la provincia, juntas en Timbúes 27 de febrero 2026 · 13:55hs

Karina Milei, Manuel Adorni y Romina Diez en Santa Fe

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez estuvo presente acompañando a la secretaria general de la presidencia de la Nación, Karina Milei, en la inauguración de la fábrica de Dreyfus en Timbúes. También estuvieron el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Todos participaron de la presentación de una nueva línea de molienda especializada en el complejo agroindustrial de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, donde la multinacional está incorporando capacidad para el procesamiento de semillas de alto contenido de aceite y avanzando en la diversificación de su oferta local.

Esta inversión permite a la planta procesar una mayor variedad de cultivos oleaginosos como camelina, carinata, canola y girasol, complementando la capacidad existente de molienda de soja del complejo y contribuyendo a una utilización más eficiente de las instalaciones a lo largo del año, en función de la disponibilidad estacional de los distintos cultivos.

image - 2026-02-27T133233.193 Gracias a esta inversión, la planta podrá procesar estas semillas oleaginosas adicionales para obtener tanto harina como aceite. La harina estará destinada a la ración animal, mientras que el aceite se utilizará para la producción de biocombustibles avanzados, como el combustible de aviación sostenible (SAF) y los aceites vegetales hidrotratados (HVO), contribuyendo a reducir las brechas entre oferta y demanda y, en última instancia, acompañando a los clientes en el cumplimiento de sus compromisos de transición energética.

