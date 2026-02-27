La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Carlos González, que dejó la entidad del Parque a finales de 2025 tras no renovar su contrato, participó del amistoso de su equipo de Ecuador ante Inter Miami

Con la llegada de la nueva dirigencia de Newell's y la contratación de la dupla técnica Orsi-Gómez, el delantero Carlos González no ingresó en la órbita de los prescindibles y dejó la entidad tras no llegar a un acuerdo para la renovación del alto contrato que tenía. El delantero se instaló en Paraguay y entrenaba en la Asocación Paraguaya de Fútbol a la espera de un nuevo destino futbolístico. Después de largas semanas de espera, llegó a un acuerdo y se sumó a Independiente del Valle.

Cocoliso arribó como nuevo refuerzo del conjunto ecuatoriano y firmó un contrato hasta diciembre de 2027 y llegó libre tras su salida de Newell’s. “Llego con la madurez y la trayectoria que traigo en la espalda. Vengo a ayudar al equipo y a poner todo mi esfuerzo. He hecho bien las cosas a lo largo de mi carrera y aquí no va a ser la excepción”, declaró el delantero ni bien se convirtió en refuerzo de Independiente, que jugará la Copa Libertadores.

Precisamente el paraguayo participó este jueves del amistoso que jugó y perdió el conjunto ecuatoriano ante Inter Miami por 2 a 1, donde en las Garzas jugaron Lionel Messi -marcó uno de los goles y de penal- y el uguguayo Luis Suárez. El delantero guaraní ingresó a los 14' del segundo tiempo, reemplazando a Djorkaeff Reasco, quien también pasó por la entidad del Parque.

Su paso por la entidad del Parque

Carlos "Charli" González Espínola, de 33 años y que nació en Iturbe (Paraguay), fue anunciado como nuevo jugador de Newell's el 10 de febrero de 2025: "Nuevo refuerzo para la delantera leprosa". Y llegaba -además de su recorrido por varios equipos- con una importante experiencia internacional: disputó 16 partidos con la selección paraguaya, incluidos nueve por Eliminatorias, cinco en Copa América y dos amistosos.

En su paso por el club del Parque disputó 30 partidos, anotó seis goles y dos asistencias. Y fue el autor de uno de los goles en el triunfo de la Lepra en su visita a Huracán por 2 a 0, con Lucas Bernardi como DT interino, asegurando la permanencia en primera.

La idea de la dirigencia era saldar la deuda que tenía el club con González y renovar el préstamo, pero la intención del delantero era que la Lepra adquiriera parte de su pase.