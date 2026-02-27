Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

El piloto argentino comenzará la temporada 2026 con Alpine, que renovó las expectativas con la llegada de una nueva generación de autos

La Fórmula 1 comenzará la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia , que será la primera carrera con la nueva generación de monoplazas que llegó para cambiar el rumbo de la máxima categoría del automovilismo. A su vez, Franco Colapinto iniciará su año en Alpine con mejores expectativas y el sueño de pelear por los puntos .

El argentino afrontó su primera pretemporada en la F1 y también tendrá su primera oportunidad como piloto titular desde el comienzo de la temporada , por lo que buscará consolidarse y sostener un equilibrio mayor a sus primeros dos períodos en la Máxima, primero con Williams en 2024 y luego en Alpine durante el 2025.

En tanto, será la primera carrera de Colapinto en Australia desde su ascenso a la élite , por lo que tendrá un circuito desconocido al cual adaptarse, mientras también continúa su adaptación al flamante A526 de la escudería francesa.

El nuevo auto de Alpine dejó buenas sensaciones durante los tests oficiales en Baréin , pero aquellas sesiones no fueron más que pruebas para tomar información de parte de los ingenieros y ajustar los detalles del monoplaza. Por eso, tanto Pierre Gasly como Colapinto deberán ratificar las expectativas con buen rendimiento en la pista.

Por otro lado, esta carrera también será la primera con los 11 equipos y 22 pilotos tras la incorporación de Cadillac, con los históricos Checo Pérez y Valtteri Bottas al volante, como undécima escudería. Además, Kick Sauber pasó a ser Audi, por lo que el equipo de origen alemán también hará su debut.

Cuándo se disputa el GP de Australia

El Gran Premio de Australia, en Melbourne, se disputará desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo. La primera jornada, entre la noche del jueves y madrugada del viernes, contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se dará el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y será la primera carrera de la nueva generación de autos.

image (18).jpg Charles Leclerc y la Ferrari durante el Gran Premio de Australia en 2025. AP

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 2: 2

Prácticas Libres 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1

* Horario en Argentina