La Capital | La Región | Agroactiva

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Entre discursos, entrevistas en vivo y coberturas periodísticas, el evento anticipó el clima de producción rumbo a Armstrong y dejó definiciones sobre crédito, inversión y futuro del sector

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

27 de febrero 2026 · 16:16hs
AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

El pasado miércoles, Buenos Aires amaneció por unas horas con clima de interior productivo. En la Casa de la Provincia de Santa Fe, en pleno microcentro porteño, el lanzamiento de AgroActiva 2026 transformó el edificio provincial en una síntesis del país agroindustrial: funcionarios, empresarios, analistas, productores y medios especializados compartiendo un mismo escenario mientras comenzaba a latir la próxima edición de la muestra que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong.

La jornada no fue sólo un acto formal. Entre transmisiones en vivo y entrevistas periodísticas, el evento permitió reconstruir, voz por voz, el mapa actual del sector productivo argentino.

Rumbo a AgroActiva 2026

La directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, abrió el encuentro con un discurso que escapó al tono institucional y buscó definir el espíritu de la exposición. “AgroActiva es la casa del campo argentino”, sostuvo, al describirla como un espacio donde la pertenencia e identidad se combinan con negocios, innovación y tecnología.

Durante el diálogo con La Capital , explicó que el desafío de la muestra no es cambiar su esencia sino profundizarla: “Nuestro desafío no es ser diferentes, sino cada vez más ser más de lo que somos”.

Embed - AGROACTIVA 2026 | Rosana Nardi y Gustavo Puccini

Entre las novedades confirmó la creación del espacio AgroActiva Arena, con jornadas de networking, capacitaciones y un hackatón que vinculará empresas tecnológicas con jóvenes estudiantes y emprendedores.

También anunció nuevas actividades destinadas a mujeres del agro y un pabellón ampliado para prensa y vinculación empresarial.

La muestra del país

El crecimiento se refleja en cifras: a más de tres meses de su realización, la exposición ya alcanza cerca del 90% de ocupación.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, fue una de las voces centrales del lanzamiento. Definió a AgroActiva como “el estadio santafesino de la agroindustria” y explicó que la provincia trasladará nuevamente toda su estructura ministerial a la exposición para acompañar a más de 150 empresas.

“El sector privado sabe qué hacer; el Estado tiene que ser puente para generar vínculos”, señaló.

Puccini adelantó herramientas financieras, acuerdos con bancos y nuevos instrumentos de garantía para Pymes, además de insistir en la necesidad de reactivar el crédito y el consumo interno. “No hay crecimiento posible sin financiamiento”, afirmó, al tiempo que destacó que Santa Fe produce alimentos y energía, dos activos estratégicos en el escenario global.

El gobernador Maximiliano Pullaro reforzó esa línea al afirmar que AgroActiva representa la identidad productiva santafesina. “La salida de la Argentina es con el campo y la industria”, sostuvo, al destacar el perfil inversor del productor agropecuario y la tradición industrial de la provincia.

La señal política productiva

El mandatario vinculó la muestra con un modelo de desarrollo basado en infraestructura, innovación y trabajo intergeneracional.

Lejos del escenario principal, la recorrida permitió conocer cómo se construye la muestra desde adentro. Mauricio Mesonero, responsable del armado general, explicó que AgroActiva trabaja durante todo el año y que las tareas en el predio comienzan entre noviembre y diciembre.

Embed - Lanzamiento de Agroactiva 2026 - MESONERO, VERDECCHIA, STRINGARO Y BORTOLATO

“Hoy ya tenemos prácticamente el 90% vendido y cada empresa tiene asignado su espacio”, detalló, mientras describió mejoras en conectividad, iluminación, servicios e infraestructura, incluyendo la ampliación del tendido de fibra óptica para expositores y visitantes.

La dimensión logística confirma la escala del evento: 250 hectáreas preparadas para recibir maquinaria, empresas, instituciones y público general.

El análisis del sector

El especialista agropecuario Leonardo Stringaro aportó una mirada más analítica sobre el contexto económico actual. Señaló que el principal desafío sigue siendo el acceso al crédito y advirtió que muchas empresas atraviesan un proceso de adaptación al nuevo escenario económico.

“Sin financiamiento accesible es difícil sostener el ritmo de inversión”, explicó, aunque reconoció que las líneas subsidiadas provinciales resultaron claves para sostener ventas durante el último año.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, su presidente Pablo Bortolato transmitió una mirada moderadamente optimista. Indicó que las perspectivas de cosecha acompañan y anticipó posibles actividades ganaderas vinculadas al Rosgan durante la muestra. “Somos optimistas para este primer semestre”, resumió.

Camino a Armstrong

El lanzamiento cerró con una certeza: AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino.

Por unas horas, Buenos Aires funcionó como antesala del interior que produce. El próximo capítulo se escribirá en junio, cuando Armstrong vuelva a convertirse en epicentro donde el campo, la industria y la innovación muestren, una vez más, qué significa producir en la Argentina.

>>Leer más: Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Noticias relacionadas
El imponente Megaestadio cubierto “4 de Junio”, con capacidad para 3.462 espectadores sentados, iluminación de alta definición y el tecno piso de madera más grande de la Argentina, apto para diferentes deportes.

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Karina Milei, Manuel Adorni y Romina Diez en Santa Fe

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Una imagen de archivo que no se quiere repetir. Camiones saturando las rutas de la región para llegar a puerto 

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”. 

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Ver comentarios

Las más leídas

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Lo último

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Sindicatos y organizaciones sociales rechazaron en Rosario la reforma laboral

Sindicatos y organizaciones sociales rechazaron en Rosario la reforma laboral

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando iba en moto por un camino que nace en la ruta 18 a la salida de Rosario

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
La Región

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil
Política

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Ovación
Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par
Ovación

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newell's: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino