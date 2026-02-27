El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Entre discursos, entrevistas en vivo y coberturas periodísticas, el evento anticipó el clima de producción rumbo a Armstrong y dejó definiciones sobre crédito, inversión y futuro del sector

AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino.

El pasado miércoles, Buenos Aires amaneció por unas horas con clima de interior productivo. En la Casa de la Provincia de Santa Fe, en pleno microcentro porteño, el lanzamiento de AgroActiva 2026 transformó el edificio provincial en una síntesis del país agroindustrial : funcionarios, empresarios, analistas, productores y medios especializados compartiendo un mismo escenario mientras comenzaba a latir la próxima edición de la muestra que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong.

La jornada no fue sólo un acto formal. Entre transmisiones en vivo y entrevistas periodísticas, el evento permitió reconstruir, voz por voz, el mapa actual del sector productivo argentino.

La directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, abrió el encuentro con un discurso que escapó al tono institucional y buscó definir el espíritu de la exposición. “AgroActiva es la casa del campo argentino”, sostuvo, al describirla como un espacio donde la pertenencia e identidad se combinan con negocios, innovación y tecnología.

Durante el diálogo con La Capital , explicó que el desafío de la muestra no es cambiar su esencia sino profundizarla : “Nuestro desafío no es ser diferentes, sino cada vez más ser más de lo que somos”.

Embed - AGROACTIVA 2026 | Rosana Nardi y Gustavo Puccini

Entre las novedades confirmó la creación del espacio AgroActiva Arena, con jornadas de networking, capacitaciones y un hackatón que vinculará empresas tecnológicas con jóvenes estudiantes y emprendedores.

También anunció nuevas actividades destinadas a mujeres del agro y un pabellón ampliado para prensa y vinculación empresarial.

La muestra del país

El crecimiento se refleja en cifras: a más de tres meses de su realización, la exposición ya alcanza cerca del 90% de ocupación.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, fue una de las voces centrales del lanzamiento. Definió a AgroActiva como “el estadio santafesino de la agroindustria” y explicó que la provincia trasladará nuevamente toda su estructura ministerial a la exposición para acompañar a más de 150 empresas.

“El sector privado sabe qué hacer; el Estado tiene que ser puente para generar vínculos”, señaló.

Puccini adelantó herramientas financieras, acuerdos con bancos y nuevos instrumentos de garantía para Pymes, además de insistir en la necesidad de reactivar el crédito y el consumo interno. “No hay crecimiento posible sin financiamiento”, afirmó, al tiempo que destacó que Santa Fe produce alimentos y energía, dos activos estratégicos en el escenario global.

El gobernador Maximiliano Pullaro reforzó esa línea al afirmar que AgroActiva representa la identidad productiva santafesina. “La salida de la Argentina es con el campo y la industria”, sostuvo, al destacar el perfil inversor del productor agropecuario y la tradición industrial de la provincia.

La señal política productiva

El mandatario vinculó la muestra con un modelo de desarrollo basado en infraestructura, innovación y trabajo intergeneracional.

Lejos del escenario principal, la recorrida permitió conocer cómo se construye la muestra desde adentro. Mauricio Mesonero, responsable del armado general, explicó que AgroActiva trabaja durante todo el año y que las tareas en el predio comienzan entre noviembre y diciembre.

Embed - Lanzamiento de Agroactiva 2026 - MESONERO, VERDECCHIA, STRINGARO Y BORTOLATO

“Hoy ya tenemos prácticamente el 90% vendido y cada empresa tiene asignado su espacio”, detalló, mientras describió mejoras en conectividad, iluminación, servicios e infraestructura, incluyendo la ampliación del tendido de fibra óptica para expositores y visitantes.

La dimensión logística confirma la escala del evento: 250 hectáreas preparadas para recibir maquinaria, empresas, instituciones y público general.

El análisis del sector

El especialista agropecuario Leonardo Stringaro aportó una mirada más analítica sobre el contexto económico actual. Señaló que el principal desafío sigue siendo el acceso al crédito y advirtió que muchas empresas atraviesan un proceso de adaptación al nuevo escenario económico.

“Sin financiamiento accesible es difícil sostener el ritmo de inversión”, explicó, aunque reconoció que las líneas subsidiadas provinciales resultaron claves para sostener ventas durante el último año.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, su presidente Pablo Bortolato transmitió una mirada moderadamente optimista. Indicó que las perspectivas de cosecha acompañan y anticipó posibles actividades ganaderas vinculadas al Rosgan durante la muestra. “Somos optimistas para este primer semestre”, resumió.

Camino a Armstrong

El lanzamiento cerró con una certeza: AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino.

Por unas horas, Buenos Aires funcionó como antesala del interior que produce. El próximo capítulo se escribirá en junio, cuando Armstrong vuelva a convertirse en epicentro donde el campo, la industria y la innovación muestren, una vez más, qué significa producir en la Argentina.

