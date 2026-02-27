Sindicatos y organizaciones sociales rechazaron en Rosario la reforma laboral

En paralelo al debate en el Senado nacional, hubo una concentración en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación

El Frente de Sindicatos Unidos , que agrupa a gremios industriales, estatales y las dos CTA, entre otras organizaciones, realizaron este viernes una concentración en Rosario contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei que se debate en el Senado nacional.

En ese contexto, profesores y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), agrupados en la Coad y Apur, respectivamente, acompañaron la protesta con un paro de 24 horas .

La concentración tuvo lugar en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, a las 11. Al mismo tiempo, representantes sindicales rosarinos dieron el presente en la convocatoria frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires .

Durante la actividad, referentes de ATE Rosario, Coad, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y Aceiteros, entre otros, insistieron en que se trata de una reforma que, con la excusa de avanzar con una “modernización” laboral, busca impactar de lleno en los derechos de los trabajadores “conquistados con décadas de lucha” .

A la concentración se sumaron organizaciones territoriales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo referente en Rosario, Eduardo Delmonte, sostuvo sobre las políticas de Milei: “Nos hacen retroceder cien años”. También llamó a resistir las acciones del gobierno libertario.

Asimismo, los dirigentes sindicales enviaron un mensaje a la CGT al advertir que la planificación de paros aislados es insuficiente frente al ajuste aplicado por la Casa Rosada, motivo por el cual instaron a materializar medidas de protesta más contundentes.