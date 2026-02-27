La Capital | Política | sindicatos

Sindicatos y organizaciones sociales rechazaron en Rosario la reforma laboral

En paralelo al debate en el Senado nacional, hubo una concentración en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación

27 de febrero 2026 · 16:08hs
La concentración rosarina se desarrolló en la plaza San Martín.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

La concentración rosarina se desarrolló en la plaza San Martín.

El Frente de Sindicatos Unidos, que agrupa a gremios industriales, estatales y las dos CTA, entre otras organizaciones, realizaron este viernes una concentración en Rosario contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei que se debate en el Senado nacional.

En ese contexto, profesores y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), agrupados en la Coad y Apur, respectivamente, acompañaron la protesta con un paro de 24 horas.

Concentración en la plaza

La concentración tuvo lugar en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, a las 11. Al mismo tiempo, representantes sindicales rosarinos dieron el presente en la convocatoria frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la actividad, referentes de ATE Rosario, Coad, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y Aceiteros, entre otros, insistieron en que se trata de una reforma que, con la excusa de avanzar con una “modernización” laboral, busca impactar de lleno en los derechos de los trabajadores “conquistados con décadas de lucha”.

A la concentración se sumaron organizaciones territoriales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo referente en Rosario, Eduardo Delmonte, sostuvo sobre las políticas de Milei: “Nos hacen retroceder cien años”. También llamó a resistir las acciones del gobierno libertario.

Asimismo, los dirigentes sindicales enviaron un mensaje a la CGT al advertir que la planificación de paros aislados es insuficiente frente al ajuste aplicado por la Casa Rosada, motivo por el cual instaron a materializar medidas de protesta más contundentes.

El presidente de la UCR a nivel nacional, el venadense Leonel Chiarella, y el gobernador Maximiliano Pullaro fueron anfitriones de la cumbre.

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

El oficialismo se prepara para aprobar una batería de leyes clave en el Senado

Senado, en vivo: se debate el tratamiento de la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

La votación de la reforma finalizó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

la reforma de la ley de glaciares tiene media sancion y va a diputados

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando iba en moto por un camino que nace en la ruta 18 a la salida de Rosario

Por Martín Stoianovich

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par
Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

La nueva etapa de Cocoliso tras su paso por Newells: jugó contra Messi y su ídolo Suárez

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

