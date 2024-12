Martín: "Los costos de la industria aumentaron 40% en dólares"

Ante este panorama, el titular de Fisfe advirtió sobre las dificultades que enfrenta la industria para mantener sus planteles de trabajadores. "Es difícil mantener planteles de gente cuando uno factura 20% menos", afirma, en referencia a sectores como el acero, que ha experimentado una caída del 20% en su facturación.

La preocupación por el empleo se profundiza ante las dificultades que enfrenta el consumo interno. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, sumado al cambio en los precios relativos, donde servicios como el gas, la electricidad y el combustible se han encarecido considerablemente, no permiten anticipar una reactivación rápida del consumo. "Realmente creemos que eso va va a tener un impacto y es lo que genera que la recuperación, si se da, sea lenta", sostuvo Martín.

La política de importaciones

Otro factor que genera inquietud en el sector industrial es la política de apertura de importaciones combinada con la sobrevaluación del peso. "Creo que si facilitan las importaciones en un contexto de peso sobreevaluado, es un problema", resaltó Martín. Sobre todo, en un momento en el que "todavía Argentina presenta simetrías con relación a otros países".

El tipo de cambio sobrevaluado dificulta la exportación y facilita la importación, poniendo en riesgo la producción nacional. "Los precios de de nuestros insumos en pesos han aumentado más de un 100% y el dólar se mantuvo, con lo cual nuestros costos en dólares aumentaron entre un 30% y un 40%. Para el que exporta es muy complicado".

El titular de Fisfe destacó la necesidad de que el gobierno nacional tome medidas para proteger la industria local. "Eso es uno de los temas que el gobierno va a tener que trabajar porque si no vamos a empezar de a poco a ir perdiendo las exportaciones de mayor valor agregado que son las industriales", alertó. "mirando hacia adelante vemos muchas oportunidades con muchos desafíos. Siempre se dijo que gas, petróleo, minería, agroindustria, industria de conocimiento, metalmecánico, son todos los sectores donde desde nuestra provincia podemos construir una provincia diferente. Hoy tenemos el segundo periodo industrial del país. Las oportunidades son inmensas".

El papel de Santa Fe en el mundo

En este sentido, el presidente de Fisfe subrayó la importancia de una "inserción inteligente en el mundo" que no implique la destrucción de puestos de trabajo. En ese sentido, advirtió sobre la tendencia mundial hacia la protección industrial y la necesidad de que Argentina no quede rezagada. "Estados Unidos lo está haciendo, Europa está haciendo, Brasil tiene un programa de reindustrialización también muy fuerte y nosotros entendemos que Argentina no debería descuidarse".

Si bien reconoce la existencia de un diálogo con el gobierno nacional, tanto a nivel técnico como político, manifestó su preocupación por las declaraciones oficiales que parecen ir en sentido contrario a la protección de la industria nacional. "Eso nos preocupa", confesó.