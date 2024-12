La provincia ve un leve repunte del empleo pero teme el efecto importaciones

El ministro explicó que en 2025 se van a concentrar en rubros puntuales que pueden llegar a estar afectados por la apertura de importaciones. "Este año trabajamos con las mesas tripartitas, invitamos a la parte empresaria y a la parte gremial de los trabajadores para sentarnos a hablar, que nos manifiesten sus problemas, de qué forma los podemos ayudar y anticiparnos. Este año fue muy complicado en lo laboral, pero no escalaron los conflictos. Quizá en otro momento con muchos menos despidos o con mucha menos calidad en la actividad económica en la calle se notaban mucho más conflictos. Eso también tuvo que ver con el diálogo que hubo entre las partes", resaltó y agregó: "Este año no es que no fue un año donde no hubo conflictos, hubo conflictos, hemos atendido más de 15.000 mil conflictos individuales y colectivos en toda la provincia, pero quizás el gran logro fue que los conflictos no escalan".

Construcción: un sector estratégico

Báscolo destacó que, a diferencia de otras provincias, Santa Fe ha logrado proteger mejor las fuentes de trabajo. En el sector de la construcción, por ejemplo, la provincia solo perdió el 13% de los puestos de trabajo formales, mientras que en provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, la pérdida superó el 50%.

"Mucho tiene que ver la política del gobierno provincial que nunca dejó la obra pública", señaló Báscolo. "No solamente retomó todas las obras que habían estado suspendidas, ralentizadas o incluso ya neutralizadas, sino que fue más allá y la provincia empezó a trabajar en nuevos proyectos de infraestructura educativa, de seguridad, de salud, vial, de energía eléctrica..."

Otro factor clave en la recuperación del empleo ha sido el programa de créditos "Nidos", una iniciativa del gobierno provincial para facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores. Báscolo destacó que estos créditos no solo representan una política pública para la vivienda, sino también "para generar trabajo, para generar actividad económica".

"La provincia ha entregado más de 1000 créditos hipotecarios cuando en todo el país se entregaron 2000", resaltó Báscolo. "En esto también la provincia está marcando una gran diferencia".

bascolo.jpeg El ministro de Trabajo de Santa Fe.

Perspectivas del mercado laboral en Santa Fe

De cara al futuro, el ministro se mostró optimista sobre las perspectivas del mercado laboral. "Hay un cambio de tendencia y hay ciertas perspectivas de recuperación a futuro", afirmó. El ministro se basa en dos eventos de empleo organizados por la provincia, donde se ofrecieron más de 1000 búsquedas laborales en cada uno.

"Quizás estos dos eventos hacerlo en el primer semestre iba a ser imposible por la situación que teníamos en ese momento", comentó Báscolo. "Ese también es otro dato para decirte que hay un cambio de tendencia y que hay ciertas perspectivas de recuperación a futuro".

El ministro también se refirió a los desafíos que enfrenta la provincia en materia de empleo. "Seguramente para el año que viene haya alguna recuperación económica, pero nosotros nos vamos a tener que concentrar en rubros puntuales que pueden llegar a estar afectados por importaciones", anticipó.

Para afrontar este desafío, Báscolo destacó la importancia del diálogo entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. "Trabajamos con las mesas tripartitas, invitamos a la parte empresaria y a la parte gremial de los trabajadores para sentarnos a hablar, que nos manifiesten sus problemas, de qué forma los podemos ayudar y anticiparnos", explicó.

A pesar de los desafíos, el ministro confía en que la provincia continuará por la senda de la recuperación del empleo. El compromiso del gobierno con la obra pública, el impulso a la vivienda a través de los créditos "Nidos" y el diálogo social constante son las claves que, según Báscolo, permitirán a Santa Fe consolidar la recuperación del empleo y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible.