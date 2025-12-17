La provincia presentó la ley tributaria 2026 ante empresarios y sumó apoyo

Funcionarios provinciales y empresarios analizaron los alcances del proyecto, que contempla alivio impositivo, incentivos al empleo y beneficios para la inversión en un contexto económico complejo.

Funcionarios y empresarios santafesinos analizaron la la ley tributaria 2026 . Desde el sector privado se valoró que es “un proyecto que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia” y que “avanza en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de mucha dificultad”.

Varias entidades ya manifestaron su apoyo al proyecto, por caso, la Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe), la Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario y la Asociación Empresaria de Rosario (AER) .

Durante el encuentro de trabajo -que se realizó Salón de Usos Múltiples del Puerto de Santa Fe- se expusieron los objetivos y alcances de la iniciativa "clave para el futuro económico y productivo del territorio santafesino". La actividad fue encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

Los funcionarios presentaron los principales lineamientos del proyecto, que contempla beneficios fiscales para créditos productivos y de vivienda, alivio impositivo para sectores estratégicos y ajustes moderados en el Impuesto Inmobiliario. El eje central es brindar previsibilidad, dinamizar la actividad económica y fortalecer la inversión y la generación de empleo en toda la provincia.

“Esta ley tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, quien además señaló que la metodología de presentación se replicará “en el resto del territorio y a lo largo del año, porque queremos que cada punto de esta Ley Tributaria llegue a los comercios, emprendedores, industrias y pymes, para evacuar dudas y conformar mesas de trabajo y consulta”.

En ese sentido, recordó que los sectores industrial, comercial y hotelero podrán descontar hasta un 30 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del importe abonado por el consumo de energía eléctrica. Puccini subrayó que la iniciativa mejora las condiciones de los últimos ejercicios fiscales y destacó que es posible avanzar en este sentido “porque hay un Estado, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, ordenado, eficiente y que cuida los recursos”.

Ejes del proyecto

A continuación, el ministro de Economía puso el acento en el trabajo conjunto con los actores productivos y en la necesidad de que los beneficios previstos se traduzcan en un alivio concreto para la actividad. En ese marco, explicó que la propuesta no solo pone a disposición herramientas tributarias, sino que busca garantizar su utilización efectiva por parte de las empresas.

Olivares detalló que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.

Impacto en el empleo

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social destacó que la iniciativa incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. Señaló que, a partir de enero, las empresas que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.

En tanto, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, valoró que se llegó a “un proyecto de Ley Tributaria que incorpora una serie de beneficios a un amplio sector de la producción en la provincia” lo que consideró “es avanzar en el sentido correcto de reducir la presión fiscal en un momento de dificultad económica, y es un ejemplo porque la provincia también necesita recursos”.