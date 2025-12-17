La inflación mayorista volvió a acelerarse y trepó al 1,6% en noviembre

Impulsado por el aumento de los precios de los productos nacionales, en especial agropecuarios, alimentos y combustibles, el Indice de Precios Internos al por Mayor registró su mayor suba mensual de los últimos meses

La inflación mayorista volvió a acelerarse en noviembre y alcanzó el 1,6% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). El dato marca una suba respecto del mes previo y confirma una dinámica de precios que sigue mostrando tensiones en la cadena de producción y comercialización. Además, todo ocurrió mientras el tipo de cambio oficial registraba una baja durante el período en cuestión.

De acuerdo con el informe oficial, el aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fue consecuencia de una suba del 1,8% en los productos nacionales, parcialmente compensada por una baja del 0,6% en los productos importados. Este comportamiento explica la aceleración mensual del indicador, que mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos.

El informe detalla que, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el nivel general fueron los productos agropecuarios , que aportaron 0,51 puntos porcentuales, los productos refinados del petróleo, con 0,41 puntos, los alimentos y bebidas, con 0,30 puntos, y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21 puntos. En sentido contrario, la principal incidencia negativa provino de petróleo crudo y gas, con una caída de 0,55 puntos porcentuales.

La aceleración del IPIM se dio en un contexto en el que otros indicadores mayoristas también mostraron incrementos, aunque de menor magnitud. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, registró una suba del 1,3% mensual, impulsada por el aumento del 1,4% en los productos nacionales y una baja del 0,5% en los importados.

Productos locales

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales y excluye bienes importados, mostró un incremento del 1,4% en noviembre. Este resultado fue consecuencia de la suba del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica, que compensó la caída del 0,4% en los productos primarios, detallaron desde la entidad que conduce Marco Lavagna.

Más allá de la variación mensual, el informe del Indec también da cuenta de la magnitud acumulada de los aumentos. En términos interanuales, el IPIM registró un avance del 24,3%, mientras que en lo que va del año la suba acumulada alcanzó el 23,2%. Estas cifras reflejan la persistencia de presiones inflacionarias a nivel mayorista, un factor clave para anticipar la evolución de los precios al consumidor en los próximos meses.

Con este resultado, noviembre dejó en evidencia que la inflación mayorista no logró desacelerarse y volvió a tomar impulso, con un protagonismo marcado de los precios de origen nacional y, en particular, de los vinculados a la producción agropecuaria, la industria alimentaria y la energía. Un escenario que sigue encendiendo luces de alerta en el frente inflacionario.