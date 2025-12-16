La Capital | Economía | Martin

Javier Martín: "No vemos una recuperación de la industria en 2026"

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se mostró preocupado por los despidos y por el cierre de empresas. El impacto de la caída de la demanda, las importaciones y el atraso del tipo de cambio

16 de diciembre 2025 · 18:17hs
El presidente de Fisfe recordó que en 2024 la industria hizo un esfuerzo muy grande para retener personal pero en 2025 ya hubo despidos, la mayoría negociados, con la gente recibiendo todo lo que le correspondía y un poco más, por eso no hemos tenido conflictos.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, advirtió que luego de veinte meses de baja actividad, se extienden los despidos y los cierres de fábricas en el sector manufacturero. “Nuestra luz amarilla es 2026 porque no vemos una recuperación”, alertó el dirigente fabril.

En el acto del cierre del año en la sede de la entidad, Martín trazó un balance complejo del 2025, que empezó con una leve recuperación respecto del crítico 2024 pero que en el segundo semestre evidenció un estancamiento generalizado de la actividad. “Vamos a terminar el año entre 8% y 10% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023”, señaló en diálogo con el programa radial La Banda Cambiaria. El 70% de las ramas fabriles registra números negativos.

Si bien sectores como la energía (gas, petróleo y renovable), la minería y la agroindustria muestran oportunidades, la gran mayoría de las actividades terminan el 2025 con un menor nivel de actividad. El presidente de Fisfe admitió que el gran temor es la caída de puestos de trabajo calificados. "Tenemos preocupación porque no vemos signos de recuperación para el 2026 y hemos ya tenido impacto directo en pérdidas de empleos", dijo.

Despidos y cierres

“En 2024 la industria hizo un esfuerzo muy grande para retener personal pero en 2025 ya hubo despidos, la mayoría negociados, con la gente recibiendo todo lo que le correspondía y un poco más, por eso no hemos tenido conflictos”, describió. Pero también alertó sobre el cierre de empresas. “Hemos tenido algunos casos importantes en el área del Gran Rosario pero también en localidades más pequeñas, donde estas crisis son muy traumáticas porque destruyen las cadenas de valor local”, agregó.

El presidente Fisfe destacó la importancia de las fábricas en la articulación del tejido social de los pueblos y de las ciudades del interior. Por ello, insistió en la necesidad de “explicarle al gobierno nacional que Argentina necesita más industria, que es la única manera de tener una distribución del ingreso medianamente razonable un país que tiene más de 40 millones de habitantes”.

A la caída de la actividad interna se suma el aumento de las importaciones. Superan el 50%, 60% y hasta 80% en rubros como electrodomésticos, calzado, indumentaria, alimentos y maquinaria. “Si se produce una reactivación se la consumirá la importación", lamentó Martín.

Ante la dificultad para competir, muchas industrias optaron por reconvertirse en importadoras para salvar las fábricas. El presidente de Fisfe explicó que las empresas que transitaron la experiencia de los 90, “van a tomar esa decisión mucho antes que en aquella época”. La consecuencia es que el nivel de empleo se va a resentir porque a un establecimiento de 200 operarios que se transforma en importador, con 50 trabajadores en el plantel le sobra para funcionar.

La otra diferencia con aquel proceso de desindustrialización y apertura económica es “la presencia tan agresiva de China” en el mercado.

Reforma estructural y dólar atrasado

En ese sentido, los representantes industriales alientan la implementación de reformas estructurales para recomponer el nivel de actividad y fomentar las exportaciones. Las reúnen en cuatro grandes pilares: infraestructura, financiamiento, sistema tributario y laboral. Estas reformas son cruciales para reducir las asimetrías que originan el "famoso costo argentino", apuntó Martín.

Un factor de competitividad clave señalado por la industria es el valor del dólar, que sostienen está atrasado, lo cual facilita las importaciones y perjudica a los exportadores. "Si uno tiene un incremento de importaciones del 80% y las exportaciones estancadas es la mejor prueba de que algo no está funcionando bien con el tema cambiario", explicó el titular de la central fabril.

Martín destacó el "excelente diálogo" con el gobierno provincial y señaló que la ley tributaria provincial para 2026 recogió muchas sugerencias del sector. El contacto con la Nación, mediado por la Unión Industrial Argentina, es más difícil.

Sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional, el presidente de Fisfe coincidió en “la necesidad de modernizar” la legislación con el objetivo de bajar "los costos laborales no salariales”. Pero advirtió que cualquier modificación debe realizarse en el marco del Congreso Nacional, “buscando consensos que permitan generar leyes sustentables en el tiempo y evitar su posterior judicialización”.

El paro afecta la actividad de los puertos agroexportadores del cordón industrial.

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

Los precios se ajustarán según cada punto de venta y las características de cada región

YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país durante esta semana

Las ventas en supermercados bajaron 19% respecto de 2015.

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

que significa que el banco central cambie el esquema de bandas para el dolar y como impactara en la economia

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

