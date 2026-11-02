Con la actividad en baja, la UIA debate el rumbo de la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.
La entidad realizará su 32ª Conferencia Industrial, con presencia de funcionarios nacionales y gobernadores. Estará Pullaro. La competitividad y la pérdida de empleo atraviesan la agenda empresaria
La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.
El encuentro contará en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.
La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.
El evento comienza a las 9 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.
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A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10.15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).
El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13.40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.
El proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin al Concejo busca que la ciudad sea la primera en adherir a la nueva ley provincial. Unidos convocó a una reunión conjunta de tres comisiones para este miércoles.