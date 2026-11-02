Con la actividad en baja, la UIA debate el rumbo de la industria

La entidad realizará su 32ª Conferencia Industrial, con presencia de funcionarios nacionales y gobernadores. Estará Pullaro. La competitividad y la pérdida de empleo atraviesan la agenda empresaria

Sobre el cierre del encuentro el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, ofrecerá el balance político y gremial empresario.

La Unión Industrial Argentina ( UIA ) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.

El encuentro contará en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.

La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.

El evento comienza a las 9 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.

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A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10.15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).

El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13.40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.