Pullaro: "Tenemos que cuidar a cada una de las ramas de nuestra industria"

El gobernador participó de la 32ª Conferencia Industrial, organizada por la UIA. El encuentro puso el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes de la 32ª Conferencia Industrial , el encuentro anual más importante del sector fabril, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) . Bajo la premisa de impulsar una industria competitiva y aprovechar el potencial de los sectores estratégicos de la economía, la conferencia puso el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.

De la actividad, que tuvo lugar en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires, participaron también el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Catamarca, Raúl Jalil; de Córdoba, Martín Llaryora; y de San Juan, Marcelo Orrego.

Pullaro participó del segundo panel junto a Llaryora, en el que analizaron el impacto provincial de sectores como la energía y la minería , con el objetivo de conversar sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal .

El gobernador santafesino aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de "estar preparado para la etapa que viene, donde todos tenemos para aportar" . Desde ese lugar, llamó a "cuidar a cada una de las ramas de la industria".

El mandatario recordó que el jueves pasado, con la realización de la primera Ronda de Negocios Rigi en Rosario, "tuvimos más de 2.000 rondas de negocios con la participación de 1.800 empresas de diferentes provincias del país, de las cuales 800 acordaron con las mineras para ser proveedoras de primera generación", lo cual, dijo, "permite tener una perspectiva a largo plazo muy positiva".

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El gobernador recordó que Santa Fe "creó en 2017 la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, y empezamos a trabajar, y elaborar acuerdos. Antes Santa Fe iba a Dubai; hoy Santa Fe va a San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta o Neuquén".

Pullaro reconoció que el campo y la industria fueron "motores de la economía Argentina" durante años y que tras años de capacitación y desarrollo, hoy en Santa Fe hay "6.500 empresas que se desarrollaron al lado del campo". A eso sumó que actualmente existen "casi 700 industrias que trabajan en minería y energía", a través de convenios firmados con provincias petroleras y mineras.

Por otra parte, el mandatario provincial habló del "ADN santafesino" al recordar que las industrias que "hoy vemos en Santa Fe con 250 operarios, nacieron en un garaje" y ese operario que hoy es dueño, logró asociarse a través de las industrias de segunda y tercera generación. "Lo hizo al lado de las 14 universidades públicas y privadas que tenemos; de los 28 polos tecnológicos y de los 30 centros de innovación tecnológica", dijo Pullaro y por ello, dijo que "tenemos que cuidar y asociarnos para poder crecer".

En ese sentido, el gobernador convocó a discutir qué vamos a hacer con las divisas que ingresen por estas actividades. "¿Vamos a pensar la redistribución de la riqueza como se hizo durante mucho tiempo o pensaremos en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?", remarcó.

Por último, Pullaro dijo que está dispuesto a discutir el sistema tributario federal, y en ese sentido comentó que en la ley tributaria 2026, la provincia ejecutó una baja de impuestos que fue transferida a los sectores productivos, alcanzado hoy los 80 mil millones de pesos. "Tomamos la decisión de darles un alivio fiscal en un momento difícil del país, donde el Estado tiene que prestar cada vez más servicios y con menos recursos por la caída de la recaudación", pero dijo que lo hicieron "convencidos de aplicar políticas contracíclicas en momentos de dificultad económica", tomando crédito público para "hacer infraestructura pública para desarrollar a la provincia".

La Ronda de Negocios Rigi en Rosario

Antes, durante su discurso de apertura en la 32° Conferencia Industrial, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el éxito de la primera Ronda de Negocios Rigi, que el gobierno de Santa Fe y la Nación realizaron en Rosario y donde se llevaron a cabo más de 2.500 reuniones de trabajo. Participaron 43 grandes empresas compradoras de 16 rubros estratégicos y 1.800 firmas provenientes de diversos puntos del país.

"Le agradezco al gobernador Maximiliano Pullaro por haber sido anfitrión y por la organización extraordinaria de este encuentro que fue un éxito total", afirmó Caputo y reconoció que el objetivo es tener este tipo de encuentros de forma mensual. "El nivel de entusiasmo que vi en Rosario, es difícil verlo y por eso queremos seguir haciéndolo", agregó.