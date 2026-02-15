Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

Tras convocar a unas 7 mil personas en su primera edición, el evento regresa al balneario rosarino con una grilla encabezada por referentes históricos de la cumbia y transmisión en vivo por streaming

La Nueva Luna encabezando la primera edición del Festival Rivera en La Florida

Luego del éxito de su debut, el Festival Rivera prepara su segunda edición en el Balneario La Florida , con una propuesta que busca cerrar la temporada de verano con una convocatoria masiva y una grilla de primer nivel.

En su primera edición, el festival reunió a alrededor de 7 mil personas a orillas del río Paraná, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano rosarino. Ahora, en la antesala del inicio de clases y el fin de las vacaciones, la apuesta redobla su magnitud.

La grilla estará encabezada por dos nombres emblemáticos de la escena tropical: Banda XXI y Grupo Trinidad , referentes históricos del género que garantizan una convocatoria transversal y multigeneracional.

A ellos se suman El Villano, Enero, Diana Ríos y La Groupera ft. Sentite Band, conformando un line up que combina trayectoria, actualidad y diversidad dentro del universo cumbiero.

Desde la organización anticipan que la expectativa es igualar o superar la convocatoria de la primera edición, con el objetivo de colmar nuevamente el predio de La Florida y consolidar al Festival Rivera como una cita estable del calendario estival.

En cuanto a los ingresos, se mantiene una entrada general de $4.000 para mayores de 8 años, mientras que los menores de esa edad ingresan sin cargo. El predio cuenta con servicios de playa, bares, estacionamiento y seguridad, además de alquiler de sombrillas ($5.000) y reposeras ($3.000). El estacionamiento tiene un costo de $6.000 por tres horas o $8.000 por estadía completa.

Jubilados (con recibo) y personas con discapacidad (con certificado) ingresan de manera gratuita. Y aquellos que sean miembros de la Tarjeta de Beneficios La Capital, presentando en boletería tienen 2x1 en ingresos.

Transmisión en vivo del Festival Rivera por Brindis TV y Sentite En Vivo

Al igual que en la primera edición, el festival contará con transmisión exclusiva vía streaming a través de los canales de YouTube de Brindis TV y Sentite En Vivo, permitiendo que quienes no puedan asistir presencialmente puedan seguir el evento en tiempo real.

La cobertura incluirá contenido en vivo, backstage y entrevistas, ampliando el alcance del show más allá del predio y potenciando su circulación en redes y plataformas digitales.

Coproducción entre Brindis y Sentidos

El Festival Rivera es una coproducción entre Brindis TV y Sentidos, dos actores con perfiles complementarios dentro del mundo del entretenimiento.

Por un lado, Sentidos, con más de 40 años de experiencia en la producción de eventos y espectáculos vinculados a la cumbia. Por otro, Brindis TV, pionero en el país en el formato streaming y generación de contenido multiplataforma, y ganador del Martín Fierro en la categoría Streaming Federal 2025.

Esta articulación propone un modelo que combina la gestión artística y la producción de shows en vivo con una fuerte estrategia de cobertura y difusión digital. La integración entre escenario y streaming se presenta como uno de los diferenciales del evento, ampliando su impacto mediático y su llegada a nuevas audiencias.

Con esta segunda edición, el Festival Rivera no solo busca repetir el éxito de convocatoria, sino también consolidar un formato que articula espectáculo en vivo, producción profesional y circulación digital, en uno de los espacios más emblemáticos del verano rosarino.