Reforma laboral: el gobierno de Milei logró media sanción en el Senado

La Libertad Avanza consiguió el respaldo del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. El proyecto de ley será girado a la Cámara de Diputados

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral este jueves alrededor de las 4 de la mañana

El Gobierno nacional logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de reforma laboral , una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas.

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad. El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Chubut, Ignacio Torres; de Neuquén Rolando Figueroa; de Corrientes, Juan Pablo Valdes; de Córdoba, Martín Llayorda, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

>> Leer más: LLA conseguía la mayoría para lograr la media sanción de la reforma laboral

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo "Lule Menem", y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

Cómo fue la discusión en el Senado

La sesión comenzó a las 11.13 de ayer con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales. La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.

>> Leer más: Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.

>> Leer más: Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios. En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.

A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes a la Agencia NA.

Aporte a los gremios

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (INCAA) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos (físicos o digitales) y 25% de la recaudación del ENACOM hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional,

Cómo fue el cierre del debate

En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral. La legisladora sostuvo que el esquema actual es parte de una "legislación obsoleta" que mantiene al país "anclado en el pasado".

Para Bullrich, la clave del crecimiento no reside en la expansión del Estado, sino en la dinamización del sector privado.

Desde la oposición, el presidente del interbloque José Mayans, el jefe del bloque Justicialista, encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, denunció que es "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar".

"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", resaltó.

Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.

Afirmó que esta propuesta busca solucionar "el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".

Por la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”. Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó. (NA)