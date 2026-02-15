La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: el debutante que heredó la victoria de un polémico inicio en El Calafate

Nicolás Moscardini había sido 2º en su debut tras lograr la pole pero al ganador Julián Santero lo excluyeron y heredó la victoria. Bien la región.

15 de febrero 2026 · 19:17hs
La última imagen

ACTC

La última imagen, cuando la carrera hacía rato había terminado. Nicolás Moscardini se llevó al final pole, serie y victoria el día del debut en el Turismo Carretera en El Calafate.
Fila interminable del Turísmo Carretera en El Calafate

Fila interminable del Turísmo Carretera en El Calafate, para el inicio de la temporada.

Fangio inmortalizó la frase de que “la carrera termina cuando cae la bandera a cuadros”. Pero le faltó un apéndice: “cuando pasa la revisión técnica”. Por eso, el inicio de la temporada del Turismo Carretera quedó marcada por la cantidad de problemas que se vivieron y por un desenlace que a nadie le gusta: la de la desclasificación de un piloto, en este caso Julián Santero, que no solo había ganado la carrera sino que lo hacía con la marca que había debutado: BMW. Así, el que heredó la victoria fue su escolta, Nicolás Moscardini, que el sábado ya había sorprendido con la pole position el día de su estreno en la Máxima.

Los problemas con el nuevo sistema de cronometraje de la ACTC empañaron la clasificación, porque los mejores ranqueados no pudieron marcar bien sus tiempos. Y por eso apareció la gran sorpresa de la pole del debutante Moscardini, que en carrera mostraría que no fue casualidad, con un gran 2° puesto, que sería luego triunfo.

También quedó en el ojo de la tormenta la polémica por la cantidad de ascensos que produjo la ACTC, 12 , lo que llevó a una excesiva cantidad de participantes: 56. No por nada hubo cuatro pace car.

Y para rematarla. Después de que Santero y todo su equipo deliró en el podio, llegó la noticia de que su BMW estaba pasado en la relación de compresión, despojándolo de la victoria. No fue la mejor imagen final, pese a la felicidad del platense, subcampeón del TC Pista.

Una largada tremenda del Turismo Carretera

La largada fue tremenda, con De Benedictis yendo por afuera del sorpresivo poleman, el debutante en la máxima categoría. Al salir de la primera curva y llegar al final de la primera pequeña recta ya estaba primero, pero entró muy lento, el pibe lo intentó pasar por adentro y Jonatan Castellano por afuera, y el que aprovechó fue el que largó cuarto, el campeón 2024 Julián Santero.

El ingreso del primer pace car, porque el de Villa Minetti Ignacio Fain quedó enterrado en la leca, abortó esa lucha. Pero en el relanzamiento se volvió con todo.

Leer más: El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

De Benedictis intentó el sobrepaso por afuera sobre Santero, pero esta vez lo traicionó la caja, por lo que el Mustang del RUS Med debió estacionarse en boxes, allí donde el de Reconquista Gaspar Chansard debió parar tras la primera vuelta.

Y cuando Moscardini se le iba encima a Santero, un choque en el medio del pelotón hizo entrar el segundo pace car en la vuelta 4, para reanudarse recién en la 8.

Una sucesión de pace car

En el relanzamiento se dió una polémica, porque Santero se fue hacia el sector de Moscardini y lo tocó suave dos veces para conservar la punta. Por una situación igual, pero un toque más brusco, a Gabriel Gandulia lo penalizaron con 5 segundos en la punta.

No pasó acá y Moscardini corrió como un experimentado para demostrar que el auto estaba bárbaro más allá de los beneficios que tuvo en la clasificación.

Y cuando la carrera entraba en una meceta, el debutante Joaquín Ochoa siguió de largo en la curva 4 y debió entrar otro pace car. El hermano, Benjamín, terminó igual en el TCP, ambos con Dodge del SAP Team con base en Rosario.

La reanudación fue con caos. Se tocaron un montón de pilotos, entre ellos el campeón Agustín Canapino, Christian Ledesma, Andrés Jakos y más. El parejense Facundo Ardusso pudo esquivarlos pero finalizó 35º. Y lo sufría el rosarino Thomas Ricciardi en su debut: 38º al final.

La última reanudación dejaría 5 giros por delante y todo el mundo empezó a apretar. Así, Agustín Martínez sacaba entonces del podio al Dodge del Galarza Racing de Acebal de Jonatan Castellano, mientras Tobías Martínez se lucía quedando 5° (luego 4º), el mejor del competitivo RUS Med, ya que Josito Di Palma fue 11°.

Otro de gran debut del otro auto del Galarza Racing, el del pibe Marcos Dianda, campeón del TCP y con solo 17 años. Fue 18°. Y el gran destacado del día fue Germán Todino, que largó último y terminó 14º.

El Maquin Parts de Venado Tuerto, que ahora atiende solo los Mercedes Benz, finalizó 13º con Diego Azar, mientras que Otto Fritzler fue 28º.

TC Pista: Damiani cierra y abre el año

El TC Pista fue la contracara del TC. Se viene raleando el parque y este año empezó con preocupación en ese sentido, ya que apenas 16 autos salieron a pista. No solo por una cuestión económica, sino porque la ACTC dió muchos ascensos.

Pero en ese contexto se vio una gran final, con Bautista Damiani ganando, por lo cual finalizó el 2025 y abrió el 2026 de la misma manera

Claro que no fue nada fácil para el campeón de la Clase 2 del TN, porque había largado bien pero tuvo un exceso y Gabriel Gandulia lo aprovechó. Claro que el accidente de Benjamin Ochoa, del SAP Team, y Nicolás Bernasconi propicio el único auto de seguridad y todo cambió.

En el relanzamiento Gandulia tocó a Damiani y fue recargado por 5 segundos. Eso hizo que tratara de escaparse en la punta a ritmo de clasificación, pero perdió el auto en la curva 1, lo esquivaron milagrosamente y perdió todo. Anton casi se lo come, entró en trompo y perdió la posición de escolta, aprovechando los debutantes Manuel Bogert y Eugenio Provens, del Galarza Racing, para superarlo y subir al podio.

Santiago Biagi, del RUS Med, alcanzó al final el cuarto puesto en su debut, beneficiado por el trompo del piloto de Rufino Faustino Cifre delante suyo, al entrar a la última curva y con la bandera a cuadros flameando.

El que había dominado el sábado, Nicolás Santilli Pazos, debió cambiar motor y largar último. Pero aprovechó todo y quedó séptimo.

