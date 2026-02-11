La Capital | Política | presidente

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

La central obrera, junto a organizaciones sociales y políticas, se concentraron en la plaza San Martín. Miguel Vivas, líder cegetista, dijo que el proyecto libertario busca esclavizar al trabajador

Walter Palena

Por Walter Palena

11 de febrero 2026 · 19:24hs
La CGT Rosario se refirió al inicio de un plan de lucha que puede desembocar en un paro general.

La CGT Rosario se refirió al inicio de un plan de lucha que puede desembocar en un paro general.

La CGT Rosario, junto a organizaciones sociales y políticas, volvió este miércoles a demostrar su fuerza callejera con un imponente acto contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se está discutiendo en el Senado. Fue la segunda movilización en 48 horas, tras protagonizar ayer una masiva marcha que juntó a más de 20 mil personas encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos. El escenario fue nuevamente la plaza San Martín, lugar donde se concentraron los gremios que resisten el proyecto oficialista, que intenta modificar la ley de contrato de trabajo.

El acto en Rosario siguió el plan que organizó la CGT nacional, con movilizaciones en todo el país y cuyo epicentro fue en las inmediaciones del Congreso nacional, casi en el mismo momento en que arrancaba el debate en la Cámara alta y que el gobierno dice tener los votos necesarios para aprobarla, algo que sucederá, según los cálculos, en la madrugada del jueves.

En un escenario montado en la esquina de Santa Fe y Morena, en la ochava de la Gobernación santafesina, el jefe de la CGT Rosario, Miguel Vivas, fue el único orador. Allí, junto a los secretarios generales de los otros gremios, el líder cegetista llamó a la “unidad” y a “resistir” la reforma laboral y la política económica del gobierno libertario.

Unidad de los trabajadores

“Más allá de lo que representamos cada uno de nosotros, es fundamental seguir unidos para enfrentar está política que empobrece a los trabajadores. Nos quieren esclavos, por eso intentan debilitar las organizaciones gremiales con esta reforma laboral”, planteó Vivas.

Entre los gremios nucleados en la CGT, marcharon La Bancaria, Sadop, Amsafé y el Sindicato de Prensa, además del organizaciones de jubilados y partidos de izquierda.

El eje del discurso no solo estuvo centrado en criticar la reforma laboral, sino en lo que viene hacia adelante cuando el Senado la apruebe. Seguir firmes en la calle, unidos, en un plan de lucha que no descartó un paro general.

“Quieren sacar los convenios colectivos para quitarnos los pocos beneficios que tenemos. Quieren destruir las obras sociales. También quieren que no hagamos asambleas en los lugares de trabajo, nos quieren esclavos, pero el movimiento obrero organizados no va a permitir que sigan pisando nuestros derechos”, insistió el líder cegetista.

Vivas intentó desmoronar uno de los argumentos que plantea el gobierno y sectores empresarios sobre la necesidad de una “modernización” laboral, que es la de adecuar una nueva legislación para poder crear fuentes de trabajo. “Nos echan la culpa a los trabajadores por el cierre de empresas, pero la realidad es que es la política económica que aplica este gobierno lo que provoca esto”, cuestionó.

Según el gremialista, desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), se perdieron unos 275 puestos de trabajo registrado y unas 20 mil empresas pymes bajaron sus persianas.

>> Leer más: Reforma laboral: el oficialismo logró quórum en el Senado mientras la CGT marcha al Congreso

Vivas también trasladó este panorama a los llamados negocios de cercanía. “Todos los días cierran negocios porque no venden nada, y no vender porque el trabajador no tiene plata en el bolsillo porque gana cada vez menos. Y esta situación va a empeorar cuando se apruebe esta ley y por la política económica del gobierno”, remarcó.

También hizo una alerta a los legisladores santafesinos que apoyen la reforma laboral: “Ustedes serán responsables. Cuando levanten la mano, piensen que están actuando en contra de muchas personas que lo votaron para que estén allí (en el Congreso), con sus privilegios”.

Además, cuestionó la posición del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el tema y mandó un mensaje de solidaridad a la policía santafesina que mantiene un conflicto por mejoras salariales y condiciones de trabajo. “Aunque a veces nos cagan a palos y nos reprimen, es un reclamo justo y sepan que nosotros vamos a estar ahí, con ustedes”, cerró.

Antes del acto de la CGT, por la mañana la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (Catt) se congregó en en la exavenida Godoy y Circunvalación para expresar su oposición a la modernización laboral. Participaron también el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

