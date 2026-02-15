En Newell's, la dupla Orsi-Gómez se guarda el cambio menos pensado para enfrentar a Riestra

Los entrenadores rojinegros harían modificaciones en la defensa, el medio y el ataque ante el Malevo

Newell's ya está en Buenos Aires para enfrentar a Deportivo Riestra por la sexta fecha del torneo Apertura. El plantel y el cuerpo técnico viajaron esta domingo y esperan el partido en el hotel donde concentran habitualmente cuando juegan en la capital argentina.

Se espera que los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez hagan cambios para enfrentar al Malevo en el estadio Guillermo Laza. Para ellos es un partido clave, ya que hasta ahora el equipo no ganó y está en una situación incómoda, tanto en la tabla anual como en la de los promedios.

Uno de los puestos en los que seguramente Orsi-Gómez meterán mano es el lateral izquierdo. Es que Martín Lucero, quien fue titular en los primeros cinco partidos, cometió un error muy grosero ante Defensa y Justicia que le costó el primer gol al equipo rojinegro.

En ese puesto, los técnicos hicieron distintas pruebas durante la semana y en ningún caso incluyeron a Luciano. El chico viajó con el plantel, pero seguramente se sentará en el banco.

Las pruebas incluyeron al juvenil Jerónimo Russo y a Gabriel Risso Patrón. El primero ya tuvo minutos en esta temporada, pero Risso no jugó ni un solo minuto pese a que está en condiciones de hacerlo. Hay quienes suponen que los entrenadores no lo consideran porque no lo pidieron.

Jherson Mosquera sería el sustituto de Martín Luciano

Sin embargo, Orzi-Gómez hicieron un ensayo más jugado al incluir en alguna práctica como lateral izquierdo a Jherson Mosquera, quien habitualmente juega por la derecha. Y pese a que está a punto de ser transferido a Deportes Tolima de Colombia, todo indica que será titular ante Riestra.

En caso de confirmarse, la decisión de los entrenadores dejaría en evidencia que no confían en las alternativas que tienen para el puesto de lateral izquierdo, un lugar en el que el equipo mostró muchos problemas desde que comenzó el torneo.

Ante Riestra, en el Guillermo Laza, Newell's formaría con Gabriel Arias; Armando Méndez, Oscar Salomón, Saúl Salcedo y Jherson Mosquera; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos.