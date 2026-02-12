La Capital | Economía | capacidad instalada

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

La utilización de la capacidad instalada se ubicó 2,9 puntos por debajo de un año atrás. Automotriz, metalmecánica y textiles, entre los sectores más afectados

12 de febrero 2026 · 18:30hs
La industria automotriz operó apenas al 31

Foto: Archivo La Capital

La industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad instalada.

La industria manufacturera cerró 2025 con un nuevo retroceso en el uso de su capacidad productiva. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado en el mismo mes de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato confirma un enfriamiento en el nivel de actividad hacia el final del año y refleja las dificultades que atraviesan amplios segmentos del entramado fabril.

El indicador, que mide qué proporción del potencial productivo está efectivamente en uso, muestra que casi la mitad de la capacidad industrial permaneció ociosa en el último mes del año. La comparación interanual exhibe una caída de 2,9 puntos porcentuales, en un contexto en el que varios sectores estratégicos operaron con niveles sensiblemente inferiores a los del año anterior.

El desempeño fue heterogéneo. Entre los bloques que lograron ubicarse por encima del promedio general se destacó la refinación del petróleo, con una utilización de 87,1%, el nivel más alto del conjunto industrial. También mostraron registros superiores al promedio papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

Las industrias en jaque

Sin embargo, el panorama fue marcadamente más débil en otros rubros clave. La industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad instalada, muy por debajo del 44,2% que había mostrado en diciembre de 2024. La caída se vincula con una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales a nivel nacional .

La metalmecánica excluida la industria automotriz también evidenció una fuerte contracción: el nivel de utilización descendió a 38,9%, frente al 45,7% de un año atrás. Según el informe oficial, la principal incidencia negativa se explica por la baja en la fabricación de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria, dos segmentos particularmente sensibles al ciclo económico y a las decisiones de inversión.

Un comportamiento similar se observó en productos de caucho y plástico, que operaron al 33,4% de su capacidad, contra el 42,0% de diciembre de 2024. La merma responde a menores niveles de manufacturas plásticas y neumáticos, en línea con la debilidad de sectores encadenados como el automotor.

>> Leer más: La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

El bloque de productos textiles también mostró un bajo nivel de actividad, con una utilización del 35,2%, mientras que edición e impresión se ubicó en 46,5% y productos minerales no metálicos en 51,1%, todos por debajo del promedio general. Estos datos reflejan un consumo interno que no logra consolidar una recuperación sostenida y que mantiene márgenes acotados para la expansión industrial.

Los sectores para arriba

En contraste, las industrias metálicas básicas aportaron la principal incidencia positiva en la comparación interanual. En diciembre alcanzaron una utilización del 57,5%, superior al 52,4% del mismo mes del año previo, impulsadas por un mayor nivel de producción siderúrgica. El repunte del acero crudo permitió amortiguar parcialmente el retroceso de otros rubros, aunque sin revertir la tendencia general.

El sector de alimentos y bebidas, uno de los de mayor peso en la estructura industrial, registró una utilización del 63,6%, levemente inferior al 65,9% de diciembre de 2024. La baja se asoció principalmente con una menor molienda de oleaginosas y una disminución en la producción de carne vacuna. Dado el peso de la agroindustria en el entramado productivo, estas variaciones tienen un impacto significativo en el promedio general.

Si se observa la evolución mensual a lo largo de 2025, el indicador mostró un comportamiento oscilante, con un pico en septiembre (61,1%) y octubre (61,0%), para luego descender en noviembre (57,7%) y profundizar la caída en diciembre (53,8%). El cierre del año, por lo tanto, marcó un quiebre respecto de la relativa estabilidad que se había observado en el tercer trimestre.

Noticias relacionadas
Las paritarias se abrieron este miércoles en la Casa Gris.

Paritarias: ATE estima que falta un aumento del 7% para igualar la inflación de 2025

La inflación en Santa Fe, a enero, lleva un incremento interanual del 32,4%.

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

El impacto de las compras de este miércoles fue limitado sobre las reservas brutas, que crecieron apenas u$s75 millones, hasta los u$s45.305 millones.

El Banco Central compró u$s 214 millones, el monto más importante en 11 meses

La mayor parte de los fondos se concentró en instrumentos a tasa fija, particularmente en letras y bonos capitalizables, que volvieron a ser el principal ancla de la estrategia oficial.

Deuda: el Tesoro logró un rollover del 123% pero con tasas cercanas al 40%

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Lo último

Los hinchas de Newells no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Los hinchas de Newell's no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Simularon el robo de un auto, hicieron una denuncia falsa y cobraron el seguro. Osvaldo Damián Ayala y el suboficial José Alberto Angelini aceptaron en un abreviado la condena a tres años de prisión condicional

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente
Información General

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Ovación
Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis
Ovación

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Policiales
Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras