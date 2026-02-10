Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Más de 20 mil personas marcharon este martes desde la plaza 25 de Mayo hasta la plaza San Martín para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

La dirigencia gremial resaltó que “el camino es la lucha” y propuso “dar la gran batalla”, no solo contra la reforma laboral sino también para “hacer caer el plan económico y social de Milei".

Rosario fue escenario de una masiva movilización contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. “Estamos orgullosos de este compromiso y de este espíritu de lucha. Más de 20 mil personas acompañaron esta movilización ”, destacó Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), al cierre de la marcha que los gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos realizaron por las calles de Rosario para repudiar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

La movilización, que comenzó en la plaza 25 de Mayo y culminó en la plaza San Martín, estuvo encabezada por la UOM junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE, la Federación de Aceiteros, el Sindicato de Aceiteros de Rosario, el Sindicato de Cadetes de Rosario, Amsafé Rosario y Prensa Rosario. También se sumaron docentes de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en Coad, gremios del transporte que integran la CATT local y diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. La unidad de los trabajadores se sintió a lo largo de las 10 cuadras de largo que tuvo la marcha.

“No es cierto que los compañeros no quieran luchar o no quieran parar. Lo que están buscando es alguien que los conduzca y que tenga muy en claro cuál es el objetivo”, afirmó Furlán. En ese sentido, sostuvo que desde la dirigencia sindical asumieron “una responsabilidad que tiene que ver con una historia que nos obliga a estar a la altura de las circunstancias”.

El dirigente consideró “muy injusto” que los trabajadores deban soportar no solo la posible aprobación de una ley que “echa por tierra derechos y dignidad”, sino también la falta de respuestas a la principal demanda del sector: la recomposición salarial. “No puede ser que los trabajadores naturalicen que, para sostener las necesidades básicas de sus familias, tengan que tener tres trabajos. Ni uno ni dos alcanzan” , remarcó.

El camino es la lucha

Furlán subrayó que “el camino es la lucha” y propuso “dar la gran batalla”, no solo contra la reforma laboral sino también para “hacer caer el plan económico y social de Milei, un mandato del Fondo Monetario Internacional para someter al pueblo argentino y despojarlo incluso de su soberanía”.

“Hay una necesidad de reivindicar en la lucha la dignidad que hoy está interpelada por la intención del gobierno de Milei. Lo de hoy es una demostración de valentía y nos muestra el camino. Claro que sí, es posible”, concluyó.

reformaLaboralPlazaSanMartin3

Previamente, se realizó una conferencia de prensa en la sede rosarina de la UOM, de la que participaron dirigentes nacionales como el propio Furlán, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Daniel Yofra (Federación Nacional Aceitera) y Rodolfo Aguiar (ATE Nacional).

Godoy recordó que la semana pasada se llevó adelante una movilización “muy importante” en Córdoba y agradeció “el esfuerzo y el compromiso de los compañeros de Rosario, que permiten sostener un estado permanente de movilización”.

“El compromiso del Frente de Sindicatos Unidos es seguir para impedir que esta ley se apruebe. Esperamos que no avance en el Senado y, antes de que vuelva a Diputados, vamos a seguir multiplicando las movilizaciones en distintas provincias. El objetivo inmediato es Tucumán”, señaló. Y añadió: “Necesitamos que todos sepan que la clase trabajadora no se rinde, resiste y es portadora de un horizonte de sociedad distinto al que quiere imponer Milei. La unidad no es solo para resistir, también es para construir la victoria”, afirmó, al tiempo que destacó la “coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.

Por su parte, Yofra sostuvo que si no se pueden garantizar derechos básicos como una vivienda digna, vacaciones, alimentación adecuada para los hijos, acceso a la educación, salud y condiciones de vida dignas, “hay que actuar”. “Sobran los motivos para ir a una huelga. No puede ser que los abuelos sean la punta de lanza de la clase trabajadora”, expresó.

Conferencia UOM Rosario Dirigentes de la CGT y la CTA brindaron una conferencia de prensa el martes 10 de febrero de 2026 en la sede de la UOM como antesala de una marcha contra la reforma laboral. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En tanto, Aguiar instó a los gobernadores “a dejar de especular” y a pronunciarse contra la reforma laboral. “Se van a fundir con la disminución del impuesto a las ganancias. Tienen que representar los intereses de los ciudadanos de sus provincias”, advirtió. A su juicio, el país enfrenta “el mayor ataque a los derechos laborales desde el regreso de la democracia”.

El titular de ATE Nacional fue tajante respecto de la postura del Frente de Sindicatos Unidos: “Diálogo para una reforma parcial, no. Son 136 puntos que perjudican a los trabajadores. Aunque se modifiquen dos o tres, igual perdemos por goleada: la ley tiene que caerse completa”. También cuestionó la idea de judicializar la norma en caso de que sea aprobada: “La Corte Suprema tardó 13 años en declarar la inconstitucionalidad de la última reforma laboral. Los trabajadores no podemos esperar una década”.

>> Leer más: Reforma laboral: alertan que habrá más precarización y menos derechos

Finalmente, Aguiar llamó a avanzar hacia una huelga general para enfrentar la ofensiva oficial y “derrotar este modelo de empobrecimiento”.

Respecto a la toma de posición de cada provincia, Yasky criticó a los gobernadores dialoguistas y dijo que no se puede discutir un cordón cuneta a cambio de derechos laborales. Elogió a los gobernadores de Bs As, La Pampa, Formosa, Santiago y La Rioja por oponerse a la reforma.

Por su parte, Furlán dijo que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, debería estar en contra de la reforma laboral porque en Santa Fe hay un entramado productivo con trabajadores que la van a sufrir.

Documento unificado

En la Plaza San Martín el Frente de Sindicatos Unidos llegó un documento en el que subrayaron que “No es modernización: es esclavitud” y por proclamaron: “no a la reforma laboral de Milei”.

El texto propone aumento salarial de emergencia y salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores y regularización para los trabajos de plataformas. “ ¡Trabajo formal para todas y todos!. Mientras tanto, frente al dramático desempleo, rechazamos la eliminación del programa Volver al Trabajo, y exigimos aumento de su monto y apertura de inscripción. Aumento de las jubilaciones y cese ya de la represión a lxs jubiladxs y todas las personas que luchamos en el país. No al desafuero y despido ¡Apoyo a lxs trabajadores del Garrahan y del Posadas. Los pibes no son peligrosos: están en peligro. No a la baja de edad de Imputabilidad. No a la reforma educativa. No a la Ley de Glaciares: el agua es vida. Solidaridad con el pueblo Mendocino -movilizado en defensa del agua- y el pueblo patagóo, presente en defensa del medio ambiente, frente a los recientes incendios. Solidaridad con todos los compañeros y compañeras despedidas y especialmente en nuestra provincia con quienes trabajan en Vasalli, Acindar, Euro, Verónica, el Banco de Santa Fe y las Cooperativas del Almacen de las 3 Ecologías. Solidaridad con los trabajadores de Lustramax, Acerias Berisso, IVESS, Coca Cola, los pesqueros chubutenses y los despedidos de la Administracion Nacional. Fuera FMI de Argentina y Latinoamérica. No al pago de la deuda ilegítima de Caputo en todas sus gestiones. Por la continuidad de este plan de lucha y la Huelga General”, resaltaron en la lectura del documento.

La protesta de la CGT

Las acciones contra la reforma laboral continuarán este miércoles, cuando la CGT se movilice frente al Congreso de la Nación en la previa del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores. La protesta comenzará formalmente a las 14.30 en la Plaza del Congreso, aunque las principales columnas gremiales empezarán a concentrarse desde el mediodía en las inmediaciones del Parlamento.

En Rosario, la central obrera también realizará una protesta: está prevista una concentración a las 16 en la plaza San Martín, frente a la sede del gobierno de Santa Fe.

>> Leer más: El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas