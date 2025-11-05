La Capital | Política | CGT

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral de Milei

El flamante triunvirato de la central obrera está compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Malestar de la UTA y Barrionuevo

5 de noviembre 2025 · 20:26hs
Octavio Argüello

Octavio Argüello, Jorge Solá y Cristian Jerónimo, el nuevo triunvirato que conducirá la CGT.

La CGT votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato como secretario gremial. La nueva conducción tendrá el desafío de encarar este nuevo proceso con la reforma laboral que impulsa el gobierno como telón de fondo.

Conducción

El congreso fue presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momentos de los discursos expresó que en la central obrera “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (Uocra), en tanto que Daer tendrá la Secretaría de Interior.

La Secretaría de Relaciones Institucionales, en tanto, será para Daniel Lovera y Romina Santana, mientras que la Secretaría de Prensa y Comunicación será para Horacio Arreceygor y Susana Benítez.

Para la Secretaría de Seguridad Social se designó a Hugo Benítez y Romina Sánchez, y para la de Cultura a Miguel Paniagua y María Belén Ratto.

Cargos

Completan la lista: Secretaría de Ciencia y Técnica, Marina Jauribery y Hernán Escudero; Secretaría Administrativa, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas; Secretaría de Vivienda Sergio Sasia y Secretaría de Turismo Carlos Acuña.

La Secretaría de Acción Social fue para José Luis Lingeri y Karina Navone, mientras en la Secretaría de Actas fueron designados Enrique Lorenzo y Laura Fernández, así como Gastón Frutos para la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades para Luna Villar, mientras Carla Gaudensi fue designada en la Secretaría de Género.

La Secretaría de Asuntos Legislativos fue para Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra, mientras la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales fue para Oscar Rojas.

La Secretaría de Estadísticas y Registros fue para Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.

Ahora el nuevo triunvirato tendrá poco tiempo para acomodarse. Saben que se viene la discusión de la reforma laboral del gobierno y deberán prepararse para una pelea complicada. “Para que tengan muy claro estos gobiernos liberales, esta CGT no se rinde ante ningún gobierno de turno. Esta CGT tiene historia, va a luchar, y también se va a sentar en los ámbitos que sean necesarios para construir las discusiones que sean necesarias. Nosotros no le tenemos miedo cuando nos corren con una reforma o una modernización laboral”, dijo Jerónimo en el atril, ya como flamante cosecretario general.

>> Leer más: Una jueza frenó el intento del gobierno de limitar el derecho de huelga

En la misma línea habló Argüello. En un discurso breve, pero directo, se comprometió a defender los derechos. “Sabemos que tenemos una tarea muy difícil”, reconoció, pero tomó el “compromiso de defender los derechos hasta las últimas consecuencias, donde corresponda, en la discusión legislativa, en la Justicia y, fundamentalmente, en la calle”.

Disputas por la reforma laboral

El cierre estuvo a cargo de Jorge Sola, quien se plantó como la cabeza más visible del nuevo triunvirato, parecido al rol que tuvo Héctor Daer en la anterior conducción. Dio el discurso más largo y programático. Habló de responsabilidad, patriotismo, imaginación y diálogo. Estas cuatro tareas buscará asumir las demandas de los trabajadores registrados, en el mundo informal o que están en las plataformas, También pidió al gobierno una mesa para discutir los temas que se vienen en el plano laboral.

“Ante tanto desorden, inteligencia, y ante la frivolidad, idea. Me comprometo, y no dudo en pensar que cada uno de mis compañeros estará de acuerdo, que estaremos al frente de los que luchan, caminando con los necesitados, enfrentando a quienes nos rechacen hombro a hombro con trabajadoras y trabajadores, porque necesitamos un país más justo, compañeros, con producción, con desarrollo y con trabajo. Y, como decía el general, unámonos, hoy seamos más hermanos que nunca. Vivan los trabajadores”, cerró Sola, frente a los miles de congresales que lo escuchaban.

Congreso: las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre

Congreso: las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo junto a 86 acusados

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios 

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La actividad portuaria y comercial destacó el trabajo de Anpyn en la Audiencia Pública Ambiental. Lo que viene
Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Dejanos tu comentario
"Conducta violenta": la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami
Ovación

"Conducta violenta": la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami

Conducta violenta: la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami

"Conducta violenta": la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Comienza la temporada en La Florida con nuevas tarifas y promociones

Comienza la temporada en La Florida con nuevas tarifas y promociones

Hidrovía: piden que haya responsabilidad ambiental

Hidrovía: piden que haya responsabilidad ambiental

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar