Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El Canalla quiere volver a la victoria como local tras un irregular comienzo del campeonato. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

14 de febrero 2026 · 06:15hs
Rosario Central recibe a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Guapo de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Barracas

El partido correspondiente a la Zona B entre Central y Barracas será este domingo 15 de febrero, desde las 22, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que Nicolás Ramírez estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Barracas

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Guapo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Gigante2SSM.jpg
El último enfrentamiento entre Central y Barracas fue victoria del Guapo por 1-0 en 2024.

El último enfrentamiento entre Central y Barracas fue victoria del Guapo por 1-0 en 2024.

Posibles formaciones de Central y Barracas

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Malo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas: El entrenador Rubén Darío Insúa no dio indicios del once titular del Guapo.

Jorge Almirón tiene algunos días para ver si podrá contar con Mallo. Por las dudas, sabe que tiene a Ovando y a Ávila en gran nivel.

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Jorge Almirón considera que todavía el calendario no afecta a Central. Cuando inicie la Libertadores otra será la historia.

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Newells viene de perder ante Defensa y Justicia, mientras que Central empató sobre la hora con Aldosivi

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

El polémico pasillo de Estudiantes ante Central dejó una marcada tensión entre ambos clubes.

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

