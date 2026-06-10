La Capital | Economía | Santa Fe

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

Las herramientas apuntan a facilitar el acceso al financiamiento, respaldar inversiones y fortalecer competitividad en pymes. Proyectos productivos, tecnológicos e innovación, en la mira

10 de junio 2026 · 12:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
La actividad estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

La actividad estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

El gobierno de Santa Fe presentó en Rosario una batería de herramientas financieras destinadas a fortalecer el entramado productivo provincial, facilitar el acceso al crédito y promover inversiones en pequeñas y medianas empresas. Durante el encuentro se realizó el lanzamiento oficial del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta provincial creada para otorgar avales que permitan mejorar el acceso al financiamiento de proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios.

Además, se presentaron las distintas líneas de crédito y financiamiento que el CFI pone a disposición de las pymes santafesinas con el objetivo de impulsar inversiones, ampliar capacidades productivas y fortalecer la competitividad de las empresas.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, junto a autoridades de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo.

En ese contexto, Pullaro destacó que el Gobierno de Santa Fe decidió destinar parte de los recursos obtenidos a través del ordenamiento de las cuentas públicas para impulsar el crecimiento del sector productivo. “Invertimos los recursos que ahorramos en un momento económico muy difícil del país con el objetivo de generar este Fondo de Garantías que permita a nuestras pymes crecer, desarrollarse, invertir y generar empleo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que las herramientas financieras impulsadas por el Estado deben articularse con las necesidades del sector privado y acompañar a quienes impulsan proyectos productivos, empresas emergentes y emprendimientos en todo el territorio santafesino. “Santa Fe es una provincia de gente emprendedora y trabajadora, que no se lleva sus ahorros afuera, sino que los invierte en el país”, señaló.

En ese sentido, agregó que forma parte del ADN santafesino demostrar que existe “un camino diferente”, basado en la vinculación entre el ahorro, la producción y el desarrollo de cada una de las regiones de la provincia.

Por su parte, Lamothe destacó el carácter estratégico de la iniciativa y consideró que las herramientas presentadas “vienen a resolver problemas concretos para todo el entramado productivo santafesino”. Además, sostuvo que Fogafe constituye “un diseño novedoso para la Argentina” y afirmó que permitirá dinamizar el acceso al crédito para las empresas, uno de los principales desafíos del sistema productivo nacional.

Programa Innova CFI

La jornada incluyó también la presentación del programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas. La iniciativa contempla inversión directa, financiamiento y asistencia estratégica para acompañar proyectos innovadores con potencial de desarrollo.

La gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., Cecilia Fernández Bugna, explicó que se trata del primer fondo de capital de riesgo impulsado por un organismo integrado por todas las provincias argentinas. Según detalló, el objetivo es acompañar el surgimiento y la consolidación de empresas tecnológicas capaces de aportar soluciones a los desafíos productivos y de complementar la inversión privada.

>> Leer más: Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en inteligencia artificial del país

El secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, explicó que el objetivo es que “cada proyecto de una pyme pueda transformarse en una inversión concreta y generar empleo”, mediante herramientas que permitan acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Asimismo, precisó que la Provincia destinará 7.500 millones de pesos al Fogafe, lo que permitirá apalancar una capacidad de financiamiento de hasta 30.000 millones de pesos.

cficortada
También se presentó el programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas.

También se presentó el programa Innova CFI, orientado a promover la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en las provincias argentinas.

Herramientas par la formación técnica

En el marco del encuentro, además, se firmó un convenio para fortalecer el Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), una herramienta creada por la gestión provincial para promover la formación técnica y agrotécnica vinculada al desarrollo productivo santafesino.

El Fopet está destinado al otorgamiento de aportes económicos para financiar proyectos institucionales de gestión educativa aplicada impulsados por establecimientos de educación técnica dependientes del sistema educativo provincial.

Los recursos del fondo buscan fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo de la educación técnico-profesional mediante el financiamiento de iniciativas orientadas a la mejora edilicia, la actualización de talleres y laboratorios, la adquisición de equipamiento e insumos, el impulso de proyectos de innovación tecnológica y productiva y el fortalecimiento de prácticas profesionalizantes y experiencias de aprendizaje aplicado.

>> Leer más: Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

La actividad se desarrolló en el Salón Blanco de la sede de Gobernación en Rosario y reunió a funcionarios provinciales, representantes del sector productivo y actores vinculados al desarrollo empresarial y tecnológico. Del acto participaron los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Educación, José Goity; además del senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y el diputado provincial Germán Scavuzzo.

Noticias relacionadas
La convocatoria está destinada a bailarinas y bailarines mayores de 18 años que residan en Santa Fe

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

En en Santa Fe hasta 2024 nacieron casi la misma cantidad de personas que murieron.

Muere más gente de la que nace en la mitad de los departamentos de Santa Fe 

Solo el 0,4% de las parcelas catastrales de Santa Fe estarían en conflicto con la resolución europea.

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Javier Milei y Patricia Bullrich, en una relación política atravesada por desconfianzas y necesidades mutuas. 

La desobediencia de Bullrich a Milei y el mensaje de Pullaro a Macri

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Lo último

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón apuntó contra Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón apuntó contra Javkin y lo cruzaron

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

En plena investigación de su patrimonio, Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

En plena investigación de su patrimonio, Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Una pareja de 82 y 83 años fue engañada por teléfono por delincuentes que se hicieron pasar por su hija y por empleados del Banco Nación. Los ladrones escaparon en un Peugeot negro y son buscados por la Policía.
Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón apuntó contra Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón apuntó contra Javkin y lo cruzaron

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Ovación
Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina
Ovación

Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina

Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina

Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina

La dura confesión de un futbolista que pasó por Independiente y Racing: Pensé en quitarme la vida

La dura confesión de un futbolista que pasó por Independiente y Racing: "Pensé en quitarme la vida"

Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo será el show inaugural

Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo será el show inaugural

Policiales
Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

La Ciudad
Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Las protestas amenazan con ensuciar la apertura del Mundial en México
Mundial 2026

Las protestas amenazan con "ensuciar" la apertura del Mundial en México

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa
Información General

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa