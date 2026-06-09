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Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en inteligencia artificial del país

El Polo Tecnológico presentó una certificación internacional orientada a directivos y profesionales que deberán conducir la adopción de IA en las organizaciones

9 de junio 2026 · 20:53hs
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La inteligencia artificial dejó de ser exclusivamente una herramienta tecnológica para convertirse en un factor transversal.

La inteligencia artificial dejó de ser exclusivamente una herramienta tecnológica para convertirse en un factor transversal.

El Polo Tecnológico Rosario (PTR) presentó la primera certificación internacional de Chief AI Officer (CAIO) de la Argentina, una propuesta de formación orientada a preparar profesionales capaces de liderar, gobernar y gestionar procesos vinculados a la inteligencia artificial dentro de empresas y organismos públicos.

La iniciativa fue desarrollada en alianza con Copenhagen Compliance, firma especializada de Dinamarca, y el Institute of Information Security, en un contexto de acelerada expansión de la inteligencia artificial y creciente demanda de perfiles capaces de conducir su implementación desde una mirada estratégica, regulatoria y de gestión del riesgo.

El programa apunta a directivos, líderes de innovación, profesionales de tecnología, especialistas en compliance y legales, además de funcionarios y referentes del sector público que necesiten incorporar herramientas vinculadas a la gobernanza de IA.

Transformación organizacional

Desde el Polo Tecnológico Rosario señalaron que la aparición de nuevas regulaciones internacionales y la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial generaron la necesidad de formar cuadros ejecutivos preparados para gestionar impactos, riesgos y procesos de transformación organizacional asociados a estas tecnologías.

La certificación tendrá un enfoque intensivo y práctico, con la aplicación de más de 25 herramientas de gestión orientadas a la implementación de inteligencia artificial en escenarios reales de negocio y administración.

La formación contará con la participación de especialistas internacionales y referentes académicos vinculados al desarrollo tecnológico y regulatorio de IA. Entre ellos se destacan el profesor Kersi Porbunderwalla, de Copenhagen Compliance, y Hernán Huwyler, profesor del IE Law School y miembro del Applied AI Lab de Capgemini.

Modalidad on line

La capacitación se dictará entre el 5 y el 7 de agosto de 2026 en modalidad online y forma parte de la estrategia del Polo Tecnológico Rosario para posicionar a la ciudad dentro de la agenda regional de innovación y economía del conocimiento.

Además, la entidad ofrecerá beneficios especiales para facilitar el acceso al programa. Habrá descuentos para grupos y empresas socias del Polo, becas parciales por mérito académico o profesional y beneficios para quienes opten por cursar íntegramente en modalidad virtual.

La propuesta surge en un momento en el que la inteligencia artificial dejó de ser exclusivamente una herramienta tecnológica para convertirse en un factor transversal que impacta sobre los modelos de negocio, los procesos productivos, la gestión pública y el mercado laboral.

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Las clases presenciales serán en Zona I, en el Polo Tecnológico Rosario.

Las clases presenciales serán en Zona I, en el Polo Tecnológico Rosario.

En ese escenario, la figura del Chief AI Officer comienza a ganar relevancia en grandes compañías y organizaciones internacionales como un rol estratégico encargado de supervisar el uso responsable de la inteligencia artificial, garantizar el cumplimiento regulatorio y definir criterios de adopción tecnológica.

Con esta iniciativa, Rosario busca consolidarse como uno de los polos de referencia en formación y desarrollo de talento vinculado a las nuevas tecnologías, en un sector que aparece entre los de mayor crecimiento y demanda de capacidades especializadas.

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