Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Santa Fe avanza en la construcción de un atributo que pocos territorios del mundo pueden ofrecer: la certificación estatal de que sus productos agropecuarios provienen de campos libres de deforestación. La herramienta se llama “Santa Fe produce sostenible” y es la única iniciativa de este tipo desarrollada por un gobierno subnacional en toda Sudamérica. Se presentará oficialmente en los próximos días.

El programa nació como respuesta a la resolución 1115 de la Unión Europea, que exige que determinados productos acrediten su origen en predios sin deforestación para poder ingresar al mercado comunitario, aunque la norma, que generó debates y fue prorrogada, comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2027.

“Como provincia, generamos una herramienta pública que acreditará, con información del Estado, que un producto proviene de un campo libre de deforestación”, explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, durante su participación en Agroactiva 2026.

El sistema cruza información del Catastro provincial —considerado uno de los mejores del país—, datos del Senasa a través del Renspa, registros del área de Ambiente mediante sistemas de alerta temprana y el propio Registro Único de Producciones Primarias (RUP) de la provincia. Con ese conjunto de datos, Santa Fe puede demostrar que un animal nacido, criado y terminado en su territorio es un producto libre de deforestación.

“Llevamos dos años hablando con embajadas europeas y siempre nos dicen que un atributo brindado y acreditado por un Estado es verdadero”, señaló Mántaras.

La solidez de esa acreditación no es casual. Santa Fe tiene una historia regulatoria en materia forestal que antecede incluso a la ley de bosques nacional, con una política de manejo del monte consolidada a lo largo del tiempo. Sobre esa base, la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Ambiente avanzaron en una resolución conjunta para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, con el objetivo explícito de producir carne dentro de los montes provinciales sin comprometer su conservación.

Los números respaldan el posicionamiento. Según los datos relevados por la provincia, solo el 0,4% de las parcelas catastrales santafesinas estarían en conflicto con la resolución europea, lo que significa que el 99,6% ya cumple con la normativa. “Esto nos potencia como provincia. Somos la única en el país con esta cualidad y el único gobierno subnacional en Sudamérica con un atributo tan potente”, subrayó Mántaras.

La mirada del secretario, sin embargo, va más allá del cumplimiento regulatorio. La exigencia europea es el punto de partida, no el horizonte. “Uno puede decidir si les vende o no a los europeos, pero nosotros lo vemos como una oportunidad”, planteó. La intención es que la información sobre el origen sostenible de los productos santafesinos esté disponible para cualquier consumidor, argentino o global, y que se extienda de manera transversal a todas las producciones de la provincia. “Esto nos nivela hacia arriba y es información que el consumidor argentino también merece tener”, afirmó.

Con ese horizonte, todas las secretarías del área productiva trabajan de forma coordinada con el área de comercio exterior para identificar qué demanda el mundo y adaptar las producciones provinciales en consecuencia. “Santa Fe Produce Sostenible” es, en ese sentido, más que una respuesta a Bruselas: es la apuesta de la provincia por construir una identidad de origen que agregue valor antes de que el producto llegue al puerto.

El cierre de Agroactiva

Agroactiva 2026 cerró la edición más grande de su historia con la participación de 282.000 visitantes. El récord de público coronó una edición histórica en todos sus indicadores: la mayor cantidad de expositores de su historia —más de 1.100, con el predio 100% vendido meses antes de la apertura—, la mayor superficie ocupada y un nivel de ventas y operaciones comerciales sin precedentes.

Las rondas de negocios que se realizaron en el stand de Santa Fe también fueron uno de los ejes centrales de la feria. En el plano internacional participaron diez compradores de siete países que demandaron 45 productos santafesinos, entre ellos maquinaria agrícola, agropartes y tecnología. Se concretaron 317 entrevistas comerciales con 104 oferentes.

A su vez, las rondas de cooperativas reunieron a 68 participantes y generaron 42 entrevistas.

Además, en Agroactiva 2026 tuvo lugar el anuncio de la próxima edición de TodoLáctea, el evento lechero más importante de Sudamérica. La cita será en Esperanza, durante la segunda semana de mayo de 2027, en el predio del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae). El regreso a territorio santafesino confirma el rol central de la provincia en la cadena láctea, que concentra la mayor cuenca del país y lidera en producción y exportaciones.

TodoLáctea se ha consolidado como el espacio de referencia para toda la cadena láctea: productores, industrias, proveedores de tecnología, universidades y organismos públicos encuentran allí un ámbito de capacitación, negocios y visibilidad internacional. En cada edición, la muestra combina rondas de negocios, charlas técnicas, exposiciones de genética y espacios de innovación, convirtiéndose en una plataforma que impulsa la competitividad del sector y proyecta a la lechería argentina hacia nuevos mercados.