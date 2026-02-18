La Capital | Economía | paritarias

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

El ministro de Empleo y Seguridad Social calificó de "muy productiva" la segunda reunión paritaria, donde se puso la oferta salarial sobre la mesa

18 de febrero 2026 · 14:16hs
Báscolo: La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos

Este miércoles, el gobierno de Santa Fe concretó la segunda reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN, en un encuentro encabezado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; de Economía, Pablo Olivares, y demás funcionarios provinciales. Allí se formalizó una propuesta concreta para el primer semestre del 2026, que tiene también el reconocimiento de un desfasaje correspondientes al segundo semestre del año pasado y la atención diferenciada a sectores especiales.

La mesa de negociación se desarrolló en Casa de Gobierno y reunió a funcionarios y representantes de los trabajadores de la administración pública provincial. Al término del encuentro, Báscolo calificó la reunión como “muy productiva” porque permitió “negociar la mejor propuesta posible para los empleados públicos provinciales”.

Cuál fue el ofrecimiento

La oferta contempla en primer término “una recomposición del año 2025, del 3% correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, donde también va a estar incluido el proporcional de aguinaldo”, indicó el ministro; y agregó: “El segundo punto fue la inflación esperada para este primer semestre, con el 2,6 % ya de enero consolidado, y las proyecciones que se manejan para los meses siguientes: del 2,1 %, 2,2 %, 2 % a 2 %, llegando al 1,6 % en junio. Eso totaliza un 12,5%”.

“El tercer punto -continuó Báscolo- es el mínimo garantizado, que ningún trabajador de la provincia de Santa Fe, a partir de febrero, va a tener un aumento inferior a 170 mil pesos durante los primeros seis meses. Y el cuarto punto, que también se venía trabajando, es el tema de los suplementos para los asistentes hospitalarios y los asistentes escolares”.

Cabe señalar que, tal como lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro en la reciente apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el sector pasivo cobrará el aumento a los 30 días.

La propuesta en números

La propuesta de aumento del Gobierno Provincial contempla el 12,5% para el primer semestre del 2026 y se distribuye con los siguientes porcentajes: enero 2,6%, febrero 2,1%, marzo 2,2%, abril 2%, mayo 2% y junio 1,6%.

Además, se reconoce 3% de aumento por desfasaje del segundo semestre de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre; y se reconoce también la diferencia de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

De esta manera, el mínimo garantizado correspondiente a enero es de 75 mil pesos, y a partir de febrero ese mínimo garantizado será de 170 mil pesos.

A esto se le suman las mejoras para sectores especiales como asistentes escolares, que son del 100% de su suplemento, pasando de 75 mil pesos a 150 mil pesos. De esta manera, un asistente escolar desde febrero va a cobrar, de piso, 240 mil pesos de aumento de bolsillo.

En tanto que un asistente hospitalario en el sector de salud tendrá también en sus suplementos un porcentaje de incremento del 50% que, dependiendo del jornal horario o función, podrá superar esa cifra, llegando al 100 en el caso de enfermeros profesionales. Así, ningún trabajador cobrará menos de entre 260 mil y 310 mil pesos en promedio.

Finalmente, también se avanzó en relación a una mejora en los suplementos y guardia para los trabajadores del nuevo Sistema Penal Juvenil, pertenecientes a la Secretaría Penitenciaria y el área de la Secretaría de Niñez.

Gran esfuerzo y contexto

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que la propuesta es “un gran esfuerzo que hace el gobierno de la provincia”, comprendiendo “la situación de los empleados públicos, pero también en el contexto en que estamos trabajando esta propuesta”. Es por ello que, “siempre está el compromiso, como lo ha explicado siempre el gobernador, de que si se produce algún desfasaje lo vamos a volver a rever y a sentarnos”.

En caso de aceptación de la propuesta por parte de los gremios, Azario manifestó que “estamos con los tiempos muy justos de la liquidación, pero sí se puede liquidar ya en febrero, lo hacemos y, si no, por planilla complementaria”.

