Cada vez más complicado: qué necesita Newell's para salir de los puestos de descenso

La Lepra no levanta cabeza y profundiza su crisis, mientras se ubica en el fondo de la tabla anual. El único consuelo es que sus rivales tampoco suman

La noche oscura de Newell's ante Lanús profundizó su crítica situación y lo compromete cada día más con el descenso , en una lucha por la permanencia que se extenderá durante lo que queda de la temporada. El único rasgo mínimamente positivo para la Lepra es que, de los últimos 8 equipos de la tabla anual, solamente uno logró sumar .

Roberto Sensini dejó su puesto como director deportivo y Frank Kudelka reconoció que le “avergüenza” el rendimiento de su equipo , que recibió cinco goles en La Fortaleza y pudieron haber sido varios más.

El objetivo es concreto: mantener a Newell's en la primera división . Los obstáculos son muchos: sin victorias, el equipo más goleado, sin respuestas y con un estado físico deplorable. La respuesta ante la adversidad deberá ser urgente, pero la Lepra necesita más que una victoria para comenzar a respirar .

Esta temporada 2026 contará con dos descensos a la Primera Nacional que serán destinados al último equipo de la tabla de promedios y al último de la tabla anual , que acumula las fases regulares del torneo Apertura y Clausura.

Si bien Newell's no tiene gran margen en los promedios, su mayor dolor de cabeza para este año es la tabla anual, donde permanece en el 30º lugar y, por el momento, pierde la categoría. Con todavía 22 fechas por disputarse, el equipo de Kudelka está a tiempo de reaccionar, pero la demostración en el campo de juego está lejos de ilusionar a sus hinchas.

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La Lepra deberá sumar puntos de manera urgente para salir de la zona roja y calmar las tensiones. Además, dependerá de que Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Sarmiento, Banfield y Gimnasia de Mendoza, su próximo rival, no sumen victorias, ya que son sus rivales directos en los últimos puestos de la tabla anual.

La tabla anual que compromete a la Lepra

Tabla anual fecha 11 Newell's

Pocos duelos ante rivales directos

Entre los equipos mencionados que permanecen en el fondo de la tabla anual, la Lepra tendrá un duelo fundamental este sábado ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso, un partido que puede servir tanto de envión anímico como para recortar distancia con uno de sus rivales por la permanencia.

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No obstante, la mayor parte de estos equipos comparten la Zona B esta temporada (Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Atlético Tucumán, Sarmiento y Banfield), por lo que tendrán varios duelos entre sí.

Además del Lobo mendocino, Newell's ya enfrentó a Deportivo Riestra (empate 1-1 como visitante) y al Taladro (derrota 3-0 en la fecha interzonal), por lo que serán los únicos tres que enfrentará en etapas regulares este año.

Un ojo en los promedios

Cada derrota de la Lepra complica también su relación con los promedios, donde tiene un poco más de aire pero todo podría cambiar rápidamente. Entre los equipos que dividen por tres temporadas, los del parque Independencia son el segundo con menos puntos (85), apenas por delante de Sarmiento (80).

De igual manera, Aldosivi (divide por dos temporadas), Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto (ambos recién ascendidos) permanecen en los últimos puestos por el momento. En caso de que estos tres equipos acumulen varias victorias, escalarían varios puestos en la tabla y podrían poner contra las cuerdas al Rojinegro.