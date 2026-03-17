Otro rival directo de Newell's se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

En medio de una caliente disputa por evitar los descensos, un equipo de la Zona B despidió a su entrenador y se complica en ambas tablas

La lucha por la permanencia está que arde y Newell's necesita ganar de manera urgente para salir del fondo de la tabla anual , donde se ubica en puesto de descenso a la Primera Nacional. El equipo de Frank Darío Kudelka deberá responder rápido para aprovechar los resultados de sus rivales directos , que también sufren.

Tal es el caso de Aldosivi , que este lunes empató 0-0 con Huracán como local y continúa sin ganar en este torneo Apertura , al igual que la Lepra y Deportivo Riestra. Por eso, la dirigencia del conjunto marplatense decidió despedir a Guillermo Farré, su entrenador .

El exjugador de Belgrano, que anotó el histórico gol del descenso de River en 2011, llegó a mediados del año pasado y logró que su equipo tenga una gran remontada con varios triunfos hacia el final del campeonato que le permitieron asegurar su continuidad en primera división.

No obstante, el Tiburón no logra levantar cabeza y acumula cinco empates y cuatro derrotas en sus primeros nueve partidos , con el encuentro ante Argentinos Juniors todavía pendiente. Finalmente, el DT oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, dejó su cargo y la dirigencia del auriverde deberá encontrar un reemplazante.

Aldosivi es uno de los rivales de Newell's en la lucha por la permanencia.

Aldosivi, un rival directo de Newell's

Newell's comenzó el año de la peor manera posible y ya está comprometido con la lucha por la permanencia, por lo que cada resultado de sus rivales directos es importante para mantener la categoría.

>> Leer más: Newell's sueña con una salida que sea con rostro feliz y el gusto nuevo del triunfo

Aldosivi, por su parte, está complicado con ambas tablas, ya que está antepenúltimo en la anual (arriba de Estudiantes de Río Cuarto y la Lepra) y penúltimo en el promedio (apenas por encima del conjunto cordobés).

Cabe destacar que el Tiburón ascendió a la Liga Profesional hace un año, por lo que cuenta con solamente dos temporadas en la tabla de promedios y cada punto que suma vale oro.

Las tablas del torneo Apertura

Embed

La tabla de los promedios