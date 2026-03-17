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Newell's no se ayuda a sí mismo, se hunde demasiado y renunció Sensini

No sirve que les vaya mal a otros equipos complicados con el descenso si Newell's es el peor de todos. Se fue el director deportivo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de marzo 2026 · 23:08hs
El peor momento. Los jugadores de Newell’s se retiran de La Fortaleza con impotencia y falta de respuestas.

El peor momento. Los jugadores de Newell’s se retiran de La Fortaleza con impotencia y falta de respuestas.

Hay derrotas que, más allá de los resultados contundentes, merecen un análisis profundo, para entender dónde se está parado y cuáles son las proyecciones hacia el futuro. En el caso de Newell's , si es que tiene con qué para zafar de la complicada situación que atraviesa. La estrepitosa caída de la Lepra por 5 a 0 y la manera en que se produjo es para preocuparse. Y mucho. El descenso lo acecha y no está haciendo nada por evitarlo.

La consecuencia directa de lo sucedido en La Fortaleza fue la renuncia del director deportivo Roberto Sensini.

Era una de las personas más cuestionadas por los hinchas y socios por la conformación de un plantel con una docena de incorporaciones, de los cuales ninguno marcó una diferencia ni mostró nada distinto.

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Newell's sigue padeciendo

Incluso este grupo no permite armar un equipo que sea al menos igual al del año pasado, que recién en el penúltimo partido se salvo del descenso.

Hoy ni siquiera importa si a los otros equipos que luchan por zafar también les va mal.

Newell’s tiene que salvarse a sí mismo. Hoy es el peor de todos. No de manera circunstancial en esta fecha. Hace rato es el último de la tabla anual y no tiene sentido el consuelo de que Estudiantes de Río Cuarto está un punto arriba, que Aldosivi (con un partido menos) se encuentra a 2 y que otros están cerca.

Qué sentido tiene si el que hace méritos para ser el último y en ese puesto está es el conjunto rojinegro. Esperar que la racha sin victorias se interrumpa justo en cancha de Lanús tenía más de ilusión que de lógica.

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Una diferencia abismal

La diferencia entre uno y otro es abismal, en todo sentido. Estaba dentro de los cálculos que Newell’s fuese derrotado. No así, con un resultado tan abultado, sin plasmar una idea en la cancha, sin ofrecer oposición.

Los gestos de seriedad de las autoridades de Newell’s que fueron a Lanús y el abatimiento que evidenciaba en su rostro el director deportivo Roberto Sensini lo decían todo.

Lo de Boquita, una persona reconocida por su historia en la Lepra, se comprendía aún más, conociéndose un rato después su desenlace.

Kudelka también se expresó, con palabras, siendo categórico. “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos puesta”, dijo el entrenador.

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Newell's no ganó nunca

Unos y otros expresaron a su manera con crudeza el difícil momento de Newell’s. Porque el equipo no dio ninguna clase de señales de que se puede mejorar, con un torneo que ya atravesó la mitad y sin que haya conseguido victorias.

Tan deficiente fue la producción de Newell’s que hasta opacó ese otro 5 a 0 que padeció no hace tanto en la Bombonera, cuando el ciclo de Cristian Fabbiani tambaleaba y el descenso también era preocupación.

Newell’s dio pena contra Lanús. Hasta su rival se apiadó, regulando el partido y con el entrenador Mauricio Pellegrino haciendo señas a sus jugadores de que bajaran el ritmo. La Lepra no tuvo capacidad de reacción. No mostró a qué quiere jugar. Como le sucede a otros equipos del torneo. Pero peor. La tabla no miente. Está abajo de todos, siendo el conjunto más goleado del campeonato.

La actuación deficitaria, individual y colectiva, es más que un llamado de atención. Así Newell’s no va a ninguna parte. O peor, se está yendo hacia el lugar menos deseado. Por ahora no hace nada para ir en busca de otro destino.

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