El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

La contundente derrota rojinegra frente al Granate no exime a ninguno de la responsabilidad. Un 0-5 que es culpa de todos

En la dura goleada goleada que sufrió en Lanús, ninguno pudo hacer reaccionar a un Newell's que se hunde cada fecha cada vez más.

El espacio que se destina a la figura de Newell's en cada partido y a los otros futbolistas destacados queda vacante. Nadie se salvó del aplazo. El 0-5 contra Lanús fue tan claro como la baja puntuación de cada uno de los jugadores rojinegros que participaron de tan pobre actuación.

Williams Barlasina 3: si bien no se percibieron grandes errores en los goles, su tarea es evitarlos. Y cinco son muchos.

Martín Ortega 3: lo dice todo que Aquino fue la figura del partido, moviéndose por la banda que el lateral debió cerrar.

Saúl Salcedo 3: hubo goles que llegaron por su zona. Tampoco respondió en los cierres.

Nicolás Goitea 3: no dio seguridad. Cuando debió a salir a defender afuera del área, no respondió.

Martín Luciano 3,5 : pese al empeño, Salvio fue peligroso por su costado. Y el delantero era su responsabilidad.

Rodrigo Herrera 3: fracasó en la extraña ubicación de volante interno. Cardozo, que era su hombre, la llevó sin problemas.

Luca Regiardo 3: no logró cortar el circuito del medio granate. Corrió sin encontrar las marcas.

Walter Mazzantti 3: nunca llegó hasta el fondo. No le imprimió velocidad al ataque con arranques individuales.

David Sotelo 3,5: al principio trató de iniciar jugadas, pero muy rápido fue perdiendo influencia y claridad.

Luciano Herrera 3: trabado en el traslado. Embarullado y falto de aceleración. Lanzamientos sin destino.

Juan Ignacio Ramírez 3: desconectado al principio, porque el equipo no tenía juego. Cuando la tuvo, tampoco fue incisivo.

Ingresaron en Newell's:

Bruno Cabrera 3,5: tampoco fue una solución para detener los avances granates.

Jerónimo Gómez Mattar 3,5: en medio de la confusión, intentó llevarla y dar claridad

Marcelo Esponda 3,5: con algunos toques y buenas cesiones, Casi convierte.

Walter Núñez 3,5: se ubicó por izquierda, sin establecer diferencias con sus desplazamientos por la banda.

Jerónimo Russo -: ingresó en momentos que el equipo en general se sostenía en la cancha como podía.

El DT

Frank Kudelka 3,5: el resultado en contra y el funcionamiento de Newell's no dejan margen para sacarle responsabilidad al entrenador. El equipo retrocedió. Vulnerable, sin alma y sin juego. La idea de agruparse, esperar, recuperar y ser vertical, fracasó. No sirvió el 4-3-3 que ideó. La inclusión de Rodrigo Herrerra de volante derecho fue un error.