El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El espacio que se destina a la figura de Newell's en cada partido y a los otros futbolistas destacados queda vacante. Nadie se salvó del aplazo. El 0-5 contra Lanús fue tan claro como la baja puntuación de cada uno de los jugadores rojinegros que participaron de tan pobre actuación.
Williams Barlasina 3: si bien no se percibieron grandes errores en los goles, su tarea es evitarlos. Y cinco son muchos.
Martín Ortega 3: lo dice todo que Aquino fue la figura del partido, moviéndose por la banda que el lateral debió cerrar.
Saúl Salcedo 3: hubo goles que llegaron por su zona. Tampoco respondió en los cierres.
Nicolás Goitea 3: no dio seguridad. Cuando debió a salir a defender afuera del área, no respondió.
Martín Luciano 3,5 : pese al empeño, Salvio fue peligroso por su costado. Y el delantero era su responsabilidad.
Rodrigo Herrera 3: fracasó en la extraña ubicación de volante interno. Cardozo, que era su hombre, la llevó sin problemas.
Luca Regiardo 3: no logró cortar el circuito del medio granate. Corrió sin encontrar las marcas.
Walter Mazzantti 3: nunca llegó hasta el fondo. No le imprimió velocidad al ataque con arranques individuales.
David Sotelo 3,5: al principio trató de iniciar jugadas, pero muy rápido fue perdiendo influencia y claridad.
Luciano Herrera 3: trabado en el traslado. Embarullado y falto de aceleración. Lanzamientos sin destino.
Juan Ignacio Ramírez 3: desconectado al principio, porque el equipo no tenía juego. Cuando la tuvo, tampoco fue incisivo.
Ingresaron en Newell's:
Bruno Cabrera 3,5: tampoco fue una solución para detener los avances granates.
Jerónimo Gómez Mattar 3,5: en medio de la confusión, intentó llevarla y dar claridad
Marcelo Esponda 3,5: con algunos toques y buenas cesiones, Casi convierte.
Walter Núñez 3,5: se ubicó por izquierda, sin establecer diferencias con sus desplazamientos por la banda.
Jerónimo Russo -: ingresó en momentos que el equipo en general se sostenía en la cancha como podía.
El DT
Frank Kudelka 3,5: el resultado en contra y el funcionamiento de Newell's no dejan margen para sacarle responsabilidad al entrenador. El equipo retrocedió. Vulnerable, sin alma y sin juego. La idea de agruparse, esperar, recuperar y ser vertical, fracasó. No sirvió el 4-3-3 que ideó. La inclusión de Rodrigo Herrerra de volante derecho fue un error.