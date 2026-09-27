La Capital | Agro | porcino

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe

Con el 18,4% de la producción porcina argentina, la provincia consolida su peso en la cadena. Mejoras genéticas, bioseguridad y climatización elevan la productividad. Cae el número de pequeños establecimientos no integrados

27 de septiembre 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
La faena porcina alcanzó un récord entre enero y agosto de este año.

La faena porcina alcanzó un récord entre enero y agosto de este año.

Santa Fe consolida su lugar como uno de los principales polos porcinos y agroindustriales de la Argentina. La provincia concentra aproximadamente el 18,3% de la faena y el 18,4% de la producción nacional, participación que la ubica en el segundo puesto del país, únicamente detrás de Buenos Aires. Pero detrás de esos números también se está produciendo una transformación del negocio: crece la escala de los establecimientos, aumenta la inversión tecnológica y mejora la productividad, mientras disminuye la cantidad de pequeñas unidades no integradas.

El sector avanza hacia una estructura más intensiva, con mayor cantidad promedio de madres por establecimiento y mejoras en genética, bioseguridad y climatización, se advierte en un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF).

Según datos de Senasa relevados por el estudio, al 31 de julio de 2026 Santa Fe contabilizaba 840.872 cabezas porcinas, equivalentes al 15,6% del stock nacional, distribuidas entre unas 2.534 unidades productivas activas.

La actividad se concentra especialmente en el sur provincial, con fuerte presencia en los departamentos General López, Caseros y Constitución, y luego en la zona centro, principalmente en Castellanos, Las Colonias y San Martín.

La localización no es casual. La producción porcina encuentra en esas regiones cercanía con las principales zonas productoras de maíz y soja, dos insumos fundamentales para la alimentación animal, además de infraestructura agroindustrial para la faena y el procesamiento. General López, Caseros, Rosario y Constitución concentran en conjunto el 41,7% del stock porcino santafesino.

Tecnología: más escala y productividad

Uno de los cambios más significativos que atraviesa la actividad es la tendencia hacia establecimientos de mayor escala y tecnificación. El aumento de la cantidad promedio de madres por unidad productiva está acompañado por inversiones destinadas a genética, bioseguridad y climatización, mientras pierde participación el esquema tradicional compuesto por pequeños establecimientos no integrados, reseña el informe.

>> Leer más: Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

La mejora tecnológica también aparece reflejada en los resultados productivos. Santa Fe mantiene desde hace cinco años una participación cercana al 18% de la faena argentina, con entre 135.000 y 145.000 cabezas mensuales. La producción provincial anual se estima entre 150.000 y 162.000 toneladas res con hueso, con un rendimiento medio al gancho de entre 78% y 80% sobre el peso vivo del capón. El informe atribuye esa mejora principalmente a los avances genéticos y a mayores pesos al momento de la faena.

Pese a la progresiva apertura hacia el exterior, el principal motor del complejo porcino santafesino continúa siendo el consumo argentino. El estudio estima que el 98,5% de la producción tiene como destino el mercado interno, ya sea a través de la industria de chacinados y embutidos o mediante la comercialización de carne fresca.

Esta última viene mostrando un crecimiento sostenido, impulsada por su complementariedad —y en algunos casos sustitución— con la carne vacuna. De esta manera, el consumo doméstico de carne porcina se ubica cerca de los 20 kilos por habitante al año.

Comercio exterior

Sin embargo, el modelo productivo comenzó a cambiar. De acuerdo con el informe de la Bolsa santafesina la actividad pasó de un esquema fundamentalmente orientado a absorber la demanda doméstica, con márgenes variables, hacia un sistema más intensivo, con mayor productividad por madre y una progresiva inserción en los mercados internacionales.

Esa apertura todavía representa una porción pequeña del negocio, aunque muestra avances. Durante 2025 Santa Fe exportó 1.886,6 toneladas de cortes y subproductos porcinos por unos u$s2,79 millones FOB. Hasta el 31 de julio de 2026, el volumen ya superaba las 1.500 toneladas, principalmente de carne porcina congelada y despojos congelados, con China, Hong Kong, Filipinas, Costa de Marfil y Paraguay entre los principales destinos.

El escenario no está exento de desafíos. El informe advierte sobre el fuerte crecimiento de las importaciones de carne porcina brasileña, que pasaron de unas 20.500 toneladas en 2024 a aproximadamente 53.000 toneladas en 2025, un salto cercano al 159%. La competencia presiona sobre el precio recibido por los productores locales y afecta especialmente a las unidades pequeñas y medianas, que enfrentan márgenes más ajustados.

Noticias relacionadas
Coninagro cumplió 70 años y sus autoridades realizaron un acto.

Coninagro: "Si no fuera por el cooperativismo muchas producciones ya no existirían"

El cultivo que hoy concentra mayor atención es el maíz. En Argentina, la siembra ya alcanzó el 69,5% del área, con un avance más de 15 puntos por encima del promedio histórico.

El maíz pone la mira en la nueva campaña con menos chicharrita y mejores perfiles de humedad

Carga impositiva. El aumento de precios de granos y baja en costos de urea impulsaron la renta.

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Los productores argentinos esperan una valorización de la tierra (50%) y los estadounidenses advierten que habrá estabilidad (57%).

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Un bonaerense en Nueva York

Un bonaerense en Nueva York

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos

"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada