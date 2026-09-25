El maíz pone la mira en la nueva campaña con menos chicharrita y mejores perfiles de humedad

Especialistas, productores, empresarios y funcionarios se reunirán el 30 de septiembre y 1° de octubre en Córdoba para debatir los principales desafíos de la cadena

El cultivo que hoy concentra mayor atención es el maíz. En Argentina, la siembra ya alcanzó el 69,5% del área, con un avance más de 15 puntos por encima del promedio histórico.

La baja presencia de la chicharrita, los perfiles de suelo con mejores niveles de humedad y las perspectivas para la nueva campaña estarán entre los principales ejes del 5° Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se realizará el 30 de septiembre y 1° de octubre en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba. El encuentro reunirá a especialistas, productores, empresarios y funcionarios para analizar los desafíos productivos y económicos que atraviesa la cadena.

Con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados, el congreso tendrá una agenda multidisciplinaria que abarcará desde manejo agronómico, clima y nuevas tecnologías hasta infraestructura, biocombustibles, genética, mercados y políticas públicas.

Uno de los focos estará puesto en las condiciones que enfrenta el cultivo de cara a la nueva campaña. El manejo de plagas tendrá un espacio específico con Roberto “Beto” Peralta, Germán Ferrari y Martín Galli, mientras que el abordaje de enfermedades estará a cargo de Cristina Plazas, Roberto de Rossi, Marcelo Madalosso y Fernando Guerra.

El clima también ocupará un lugar central. Leo de Benedictis y Edgardo Pierobon, del Observatorio Hidrometeorológico, analizarán la situación de las distintas regiones agrícolas y las perspectivas para los próximos meses, en un escenario en el que la disponibilidad de agua en los perfiles vuelve a ser determinante para las decisiones de siembra.

Inteligencia artificial

La agenda técnica incluirá paneles sobre nutrición estratégica, con Fernando García, Gustavo Ferraris, Esteban Ciarlo y María Fernanda Sanjuan; manejo de suelos limitantes, con Ernesto Cruz y Alberto Quiroga; y control de malezas, con Luis Lanfranconi, Diego Ustarroz, Pablo Carpane y Martín Asurmendi.

También habrá espacios dedicados a fertilización, densidad y fechas de siembra, redes de ensayos y criterios para la toma de decisiones sobre compras de insumos. A esto se sumarán exposiciones sobre picado de maíz y el aporte de la genética al desarrollo del cultivo.

Entre las novedades de esta edición aparecerá además la inteligencia artificial aplicada a situaciones concretas de la producción. Diego Álvarez, Manuel Ron, Diego Sánchez Granel y Pedro Meriggiola analizarán las posibilidades que ofrecen estas herramientas para el agro, en un panel moderado por Matías Cardascia.

Otro de los protagonistas será el mexicano Ernesto Cruz, reconocido por alcanzar un récord mundial de rendimiento en maíz, quien compartirá su experiencia productiva y debatirá sobre las diferencias y similitudes con el modelo argentino junto a Hernán Bueno y Eduardo Farías.

El girasol, cultivo invitado

Por primera vez, el Congreso Internacional de Maíz incorporará al girasol como “cultivo invitado”, en momentos en que la oleaginosa gana espacio dentro de las rotaciones agrícolas.

Mónica López, de la UBA; Ernesto Jauregui, de Aapresid; y Daniela Vecchio abordarán cuestiones vinculadas con densidad, nutrición y fechas de implantación. El panel será moderado por Francisco Pérez Brea, de Syngenta Group.

Más allá de las cuestiones estrictamente productivas, el encuentro buscará poner sobre la mesa los desafíos económicos de la cadena. La competitividad del maíz en la región será analizada por Guillermo Acosta, ministro de Economía de Córdoba; Gustavo Idígoras, de Ciara-CEC; y Federico Zerboni, presidente de Maizar.

Las políticas destinadas al sector maicero tendrán otro panel con Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura de Santa Fe; y Raúl Boc Ho, secretario de Agricultura de Entre Ríos.

Mauricio Castillo disertó en el congreso de maíz 2025.

La infraestructura y la logística también formarán parte de la agenda, con la participación de representantes de Santa Fe y Córdoba. A su vez, funcionarios de las tres provincias analizarán el papel de la Región Centro como plataforma para el desarrollo productivo.

En paralelo, el debate por los biocombustibles tendrá un espacio destacado, en momentos en que la discusión regulatoria vuelve a ocupar un lugar en la agenda legislativa. Participarán Fabián López, Carlos Gutiérrez, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Oreste Berta.

El programa se completará con paneles sobre economía y negocios, seguros y gestión de riesgos, genética y proteína animal, entre otros temas vinculados con los distintos eslabones de la cadena.

El 5° Congreso Internacional de Maíz se realizará el miércoles 30 de septiembre y jueves 1° de octubre en la ciudad de Córdoba. La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados a través del sitio oficial del encuentro.