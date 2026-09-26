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Coninagro: "Si no fuera por el cooperativismo muchas producciones ya no existirían"

Coninagro habló de productores descapitalizados y dificultades para la reconversión. A pesar de que muchas economías regionales siguen estando en situación crítica desde hace décadas, la suma sigue dando una señal positiva hacia la recuperación

Leonardo Stringaro

Por Leonardo Stringaro

26 de septiembre 2026 · 06:15hs
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Coninagro cumplió 70 años y sus autoridades realizaron un acto.

Coninagro cumplió 70 años y sus autoridades realizaron un acto.
Coninagro: Si no fuera por el cooperativismo muchas producciones ya no existirían

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, habló en el marco de los 70 años de la institución remarcando que el esfuerzo cooperativo y asociativismo ha hecho que los productores sigan sobreviviendo, a pesar del rojo (situación crítica) que tienen muchos producciones.

Según la visión, el esfuerzo del sector agropecuario cooperativizado lleva muchas décadas con varios contextos económicos y el actual está indicando que un principio de salida y solución podría resolverse a través de la apertura a los mercados mediante un trabajo de tratados de libre comercio con los bloques consolidados y los que se vienen formalizando.

El panorama más allá de los granos y otras 3 producciones, está atravesado por una fuerte presión impositiva y una agenda de reclamos que sigue siendo la misma, porque no se ha encontrado una solución.

Coninagro remarcó que hay muchas realidades dispares por encima de las apreciaciones que indican que al campo le va bien. Entonces, en esta diversidad hay producciones que generan muchas divisas, expulsando a gran parte de los productores y economías regionales. “No se están percibiendo las mejoras de la macro economía y la ausencia de infraestructura y créditos sigue siendo una constante que vulneran al interior productivo”, explicó Mario Raiteri, secretario de la institución.

Otro aspecto reclamado por los dirigentes de esta gremial del agro, pasó por profundizar el valor agregado y la reducción de los costos y servicios que afectan a las producciones y alimentos en el mercado interno.

Tanto el gas, la luz y la salud han aumentado entre un 55 y 60 % en el último año y estos porcentuales son consecuencia de porque los argentinos nos vemos obligados a consumir lo indispensable y no alguna producciones como podrían ser las frutillas, verduras, hortalizas y demás alimentos que se generan en todas las provincias del país,

Productores en problemas

La entidad, remarcó que hay productores con problemas; en situación de endeudamiento y expresó que el grado de concentración en muchas cadenas es muy elevado.

Sobre los datos positivos, hablaron -con ejemplos- sobre muchos productores que se han comenzado a ordenar para mejorar las condiciones y competir de una forma más cooperativa frente al avance de los pooles de siembra.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano.

“Nos estamos reinventando como podemos, porque sabemos que para la política nacional las economías regionales no mueven la aguja de generación de recursos económicos”, dijo Nicolás Carlino, consejero por la provincia de Corrientes. Este referente habló del alma de las cooperativas para sostener las crisis y darle valor a las provincias del interior de Argentina.

A su vez dijo que la producción ovina está empezando a ser de interés en la provincia de Corrientes y busca marcar un nuevo cambio.

Para muchos, en 70 años sigan estando los mismos inconvenientes, basados en la falta de compresión y entendimiento: “Han señalado a los productores chicos como faltos de competitividad. Se ha instalado una observación que no es cierta, ya que hay muchos modelos de involucramiento que cambiaron la situación de muchos productores y las políticas de los gobernantes”.

>> Leer más: Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación

Al cierre, los consejeros reclamaron condiciones de igualdad productiva. Algo que se consigue por medio de la ausencia total de las retenciones al campo.

“Los números están apretados y si no fuera por el clima y el contexto internacional la realidad sería más complicada”, remarcaron.

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