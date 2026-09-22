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Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord: crecieron 10% y superaron las 84 millones de toneladas

Entre enero y agosto, el sector exportó 84,26 millones de toneladas por u$s37.525 millones. Los envíos aumentaron 10% en volumen y 13% en valor frente al mismo período del año pasado

22 de septiembre 2026 · 17:32hs
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For export. Entre los complejos que mostraron una fuerte expansión se ubicó la carne bovina.

For export. Entre los complejos que mostraron una fuerte expansión se ubicó la carne bovina.

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un récord histórico en los primeros ocho meses de 2026, con envíos por 84,26 millones de toneladas y un ingreso de u$s37.525 millones. Frente al mismo período del año pasado, las ventas externas crecieron 10% en volumen y 13% en valor.

Los datos fueron informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre la base de las estadísticas del Indec. El informe también destacó que 126 productos registraron entre enero y agosto los mayores montos exportados de la última década.

Entre los complejos que mostraron una fuerte expansión se ubicó la carne bovina. Las exportaciones de carne deshuesada congelada generaron u$s1.889 millones, un 40% más que un año atrás, mientras que los envíos de carne deshuesada fresca o refrigerada alcanzaron u$s1.051 millones, con un incremento del 36%.

También sobresalió el aceite de girasol, con exportaciones por u$s1.842 millones y una suba interanual del 55%. En tanto, las ventas externas de girasol alcanzaron los u$s623 millones y se dispararon 869%.

La mejora se extendió a otros productos de la canasta agroindustrial. Los crustáceos congelados generaron u$s756 millones, un 77% más; la miel, u$s223 millones, con un incremento del 59%; y el limón, u$s203 millones, con una mejora del 45%.

A ellos se sumaron el queso muzzarella, con ventas externas por u$s183 millones y una suba del 15%; el tabaco desvenado, con u$s158 millones y un crecimiento del 18%; y las maderas aserradas, que alcanzaron los u$s107 millones, un 25% por encima del mismo período del año anterior, señaló el comunicado de la secretaría de Agricultura.

El reporte también identificó productos que todavía tienen una participación menor dentro de las exportaciones argentinas, pero que alcanzaron niveles récord. Entre ellos aparecen el orégano, el café tostado sin descafeinar, las semillas de coriandro y de trébol, el kiwi, los salvados de cereales, el aceite de jojoba y las preparaciones de tomate.

Más mercados para los productos argentinos

Los productos agroindustriales argentinos llegaron durante los primeros ocho meses del año a 135 mercados. Los principales destinos fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

Algunos mercados mostraron, además, fuertes incrementos interanuales. Las exportaciones hacia Bulgaria crecieron 2.990%, impulsadas por el girasol, mientras que los envíos a Rumania aumentaron 424%, principalmente por las ventas de girasol y maní, detalla el informe de Agricultura.

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También se registraron avances hacia Mozambique, con un 388% por las colocaciones de aceite de soja; Jordania, con un 295%, impulsadas por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas, con un 248% por maíz y legumbres; y Tailandia, con un 201%, principalmente por trigo y legumbres.

Las ventas hacia Venezuela aumentaron 133%, con protagonismo de los productos de soja; las destinadas a Turquía avanzaron 132% por girasol, maíz y soja; y las exportaciones hacia Colombia crecieron 103%, impulsadas por aceite de soja y legumbres. También se destacaron los envíos hacia España, principalmente de crustáceos y girasol, y hacia Israel, donde las ventas aumentaron 81%, motorizadas por la carne bovina.

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