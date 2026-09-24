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Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos miran el futuro con más optimismo que los de EEUU

Mientras el 53% de los productores argentinos espera buenos tiempos para la agricultura en los próximos cinco años, en Estados Unidos el 57% anticipa un escenario desfavorable. Costos, commodities y clima en la mira

24 de septiembre 2026 · 06:35hs
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Los productores argentinos esperan una valorización de la tierra (50%) y los estadounidenses advierten que habrá estabilidad (57%).

Los productores argentinos esperan una valorización de la tierra (50%) y los estadounidenses advierten que habrá estabilidad (57%).

Los productores agropecuarios de Argentina y Estados Unidos comparten buena parte de las preocupaciones que atraviesan al sector: altos costos de los insumos, presión sobre los precios de los commodities y dificultades para mejorar la situación financiera de sus explotaciones. Sin embargo, cuando miran hacia los próximos años, las expectativas son muy diferentes. Mientras entre los farmers estadounidenses predomina el pesimismo sobre el futuro de la agricultura, entre los argentinos prevalece una mirada favorable.

La diferencia es contundente. En Estados Unidos, el 57% de los productores espera malos tiempos para la producción agrícola durante los próximos cinco años y apenas el 28% anticipa buenos tiempos. En Argentina, el escenario se invierte: el 53% proyecta buenos tiempos y solo el 4% prevé condiciones desfavorables.

Los datos surgen del estudio “How Farmer Sentiment Compares in the United States and Argentina”, elaborado por investigadores de Purdue University y la Universidad Austral. El trabajo realizó la primera comparación directa entre el Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer y el Austral Ag Barometer, a partir de preguntas comunes formuladas durante mayo y junio de 2026 a aproximadamente 400 productores de cada país.

En Estados Unidos, las expectativas negativas aparecen en un escenario atravesado por márgenes estrechos, bajos precios de los commodities y elevados costos de producción. En Argentina, en cambio, el mayor optimismo no supone necesariamente una elevada rentabilidad en el presente, sino que podría estar reflejando la expectativa de mejores condiciones para invertir y producir.

Según el estudio, la reducción de los derechos de exportación, una mayor apertura de los mercados y un mejor acceso al crédito en dólares fortalecieron las expectativas sobre los retornos futuros, aun en un escenario internacional de precios de los commodities relativamente débiles.

Coincidencias en la ganadería

La distancia entre ambos países se achica cuando la mirada se posa sobre la ganadería. Allí prevalece el optimismo a ambos lados del continente: el 68% de los productores estadounidenses y el 80% de los argentinos espera buenos tiempos durante los próximos cinco años, en un contexto caracterizado por precios favorables del ganado y una oferta limitada de hacienda.

En Argentina se suma la expectativa de una recomposición del rodeo nacional. De acuerdo con el informe, las mejores condiciones para las exportaciones y la disponibilidad de financiamiento en dólares a costos relativamente bajos están alentando la inversión en vientres y reforzando las perspectivas favorables de largo plazo para la actividad.

“El mayor optimismo de los productores argentinos respecto del futuro se basa, en gran medida, en la expectativa de que continúen políticas orientadas a reducir las retenciones, con su impacto positivo sobre los márgenes agrícolas. En el caso de la ganadería, se suma la ausencia de restricciones a la exportación de carne vacuna, en un contexto muy promisorio para el sector y que se refleja en el fuerte optimismo de los productores ganaderos”, señaló Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral y coautor del estudio.

Valorización de la tierra

Las diferencias vuelven a aparecer cuando los productores evalúan qué puede ocurrir con el precio de la tierra agrícola. En Estados Unidos, el 57% considera que los valores se mantendrán aproximadamente en los niveles actuales durante el próximo año, mientras que el 35% espera una suba y el 8% anticipa una caída.

En Argentina, en cambio, la mitad de los productores consultados espera una valorización de la tierra. Otro 46% proyecta estabilidad y apenas el 4% considera que los precios podrían bajar.

El estudio señala que en Estados Unidos los valores de la tierra ya se encuentran en niveles elevados, mientras que las tasas de interés y los costos de producción podrían limitar nuevas subas. En Argentina, la reducción de los derechos de exportación y las expectativas de mayores ingresos agrícolas respaldan una visión más favorable.

A eso se suma la percepción de muchos productores de que la tierra agrícola argentina continúa subvaluada después de años de inestabilidad en las políticas vinculadas al sector. En ese sentido, el trabajo plantea que, si las condiciones institucionales continúan mejorando, una apreciación de los campos podría interpretarse más como una recuperación de valor que como el inicio de un ciclo especulativo.

También existen diferencias sobre cuáles son los factores que determinan el valor de la tierra. Para los productores estadounidenses tienen mayor incidencia las inversiones alternativas y las tasas de interés. Entre los argentinos, en cambio, pesan más los ingresos generados por la propia actividad agropecuaria y las políticas dirigidas al sector.

Los costos, una preocupación compartida

Más allá de las diferencias en las expectativas, el diagnóstico sobre los problemas actuales presenta numerosos puntos en común. Los altos costos de los insumos aparecen en ambos países como el principal obstáculo para mejorar la situación financiera de las explotaciones.

En Estados Unidos, detrás de los costos se ubican el riesgo climático y los bajos precios de los productos agropecuarios. En Argentina, el orden se invierte: los bajos precios aparecen en segundo lugar y el riesgo climático, en tercero.

Una diferencia relevante está vinculada con la incertidumbre sobre las políticas públicas. Este factor aparece entre los principales condicionantes para mejorar la situación financiera de los productores argentinos, pero no ocupa un lugar equivalente entre las mayores preocupaciones de los estadounidenses.

Los cambios en los derechos de exportación, las reglas cambiarias y las intervenciones sobre los mercados pueden afectar no solo la rentabilidad presente, sino también las decisiones de inversión de largo plazo. Según advierte el estudio, ese riesgo institucional puede amplificar la exposición a otros factores, como los precios, las condiciones financieras y el clima.

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