Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus proyecciones para la campaña de granos gruesos 2026/27. Estimó una mayor movimiento de divisas para el próximo ciclo

Más de 350 actores de las cadenas productivas y el Mercosur participaron de la 10ª edición, proyección y lanzamiento del nuevo ciclo agrícola de Argentina. El marco, indicó un aumento global de la producción alcanzando las 157.800.000 toneladas en un superficie de 37.020.000 hectáreas en la campaña 2026/27. Asimismo, el aporte de las cadenas agroindustriales será de un 0,5 % superior a la campaña anterior , en el marco de 75 millones de toneladas que se destinarán al consumo y procesamiento (+ 1,8 %).

En exportaciones el país ingresará 41.497 millones de dólares, representando un 6.9 % más que el periodo 2026. En cuanto a la recaudación fiscal, el organismo estimó 15.037 millones de dólares, un 3,9 % superior a la campaña pasada (2025/26) y manifestó que el producto bruto agroindustrial se perfila en un 5,9 % más que este año, ubicándose en 54.297 millones de dólares.

El detalle de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que solo 2 cultivos caerán en producción, en comparación a la siembra pasada. El trigo con 6 millones 550 hectáreas y una producción de 23,4 millones de toneladas, lo hará por el orden de 15,8 % y la cebada con 1,27 millón por sembrar, arrojará un volumen productivo de 5 millones de toneladas con un 7,4 % de caída.

Los que más avanzar son la soja con un 7 por ciento más y 17 millones de hectáreas que podrían generar 53 millones 600 mil toneladas y el maíz con 3.1 % más y 8 millones de hectáreas para 6 millones 600 mil toneladas.

El sorgo también aumentará su producción y volumen en un 1.8 % con 750 mil hectáreas y 2 millones 800 mil toneladas.

Por último, el girasol no sufrirá alteraciones ya que mantendrá las 3 millones 100 mil ha y unas 7 millones de toneladas.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra y el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta. Ambos expresaron que es bueno producir y exportar más, así como también agregar valor como lo vienen haciendo a través de la transformación de los granos y su relacionamiento con las energías y biocombustibles.

Nueva ley biocombustibles

En referencia a este último tema, explicó que la nueva ley es lo mejor que se pudo negociar para que todos estén conformes, más allá de asentir lo limitado que queda el corte de biodiesel en esta primera instancia.

Iraeta también habló de la falta de oferta de carne por las políticas ganaderas de los últimos 20 años en el país, aunque advirtió que se está revirtiendo reaccionado por la demanda externa. “Estamos mejorando los índices de preñez, de parición y de marcación y la productividad en general junto a la disponibilidad de carne”, dijo Iraeta agregando que el gobierno está trabajando de manera fuerte en todo lo productivo y también en uno de los principales reclamos del sector que es la infraestructura.

“Se están licitando obras. Hay concesiones de rutas troncales, los ferrocarriles están en movimiento y la hidrovía ya fue licitada. Si miran la cuenca del salado, podrán notar que sobre el plan maestro del Río Salado, -en el tramo- 4 hay 10 dragas trabajando”, expresó el secretario de Agricultura subrayando que se hace lo que se puede.

Al cierre de su participación, compartió observaciones sobre el desarrollo del Mercosur, con sus pares brasileños y dijo que nuestro país está empezando a inmutar las políticas productivas de Estado del país vecino, agregando con ironía y gracia que en granos la alegría no es solo brasilera.