Jugó en grandes equipos de su país, Estados Unidos y Europa, y también en la selección nacional

La policía y la Justicia de Brasil sospechan que una exjugadora de la selección nacional femenina lavó dinero proveniente del narcotráfico para la organización Comando Vermelho, la mayor banda criminal de ese país. Se trata de Gabi Morais Da Rocha, quien fue detenida en un operativo policial este martes en la ciudad brasileña de Fortaleza, al norte del país.

Además de jugar cuatro partidos para la Verdeamarilha, Morais fue parte de la selección sub-20 de Brasil y perteneció por años al poderoso Corinthians, equipo con el que ganó dos campeonatos brasileños, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores.

También jugó en Estados Unidos (Sky Blue, hoy Gotham FC) y Portugal (Famalicão y Sporting de Braga).

Su último club fue Internacional de Porto Alegre, donde jugó hasta principios de este año. Tiene 32 años.

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¿Futbolista y narcotraficante?

La policía brasileña cree que Morais lavaba activos a través de un bar llamado "Adega Revoada GM", en Fortaleza. En las maniobras estarían implicados también su hermano y su padre, según sospechan los investigadores.

De acuerdo a Ícaro Coelho, titular del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), Morais fue detenida como la principal sospechosa en una investigación sobre narcotráfico y lavado de activos.

Según los investigadores, la futbolista proviene de una familia con décadas de historial ligado al tráfico de drogas en la región. En el mismo operativo fue arrestado João Paulo de Morais, alias JP Lagamar, padre de Gabi. El hombre fue identificado por la policía como uno de los principales líderes del narcotráfico en zonas como Lagamar y São João do Tauape.

En los operativos que terminaron con la detención de Morais, la policía decomisó vehículos de lujo, clausuró 18 inmuebles y congeló cuentas bancarias por alrededor de 21 millones de dólares.