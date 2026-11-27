El Senado convirtió en ley el proyecto de vandalismo rural Con 49 votos a favor y 9 en contra, el Senado aprobó la ley que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal. La norma prevé de un mes a un año de prisión por ingresar sin autorización a un campo, y de dos a ocho años por dañar bienes productivos 27 de noviembre 2026 · 08:34hs

La ley sanciona los daños a silobolsas, cultivos y ganado, entre otros bienes de los establecimientos rurales.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto que incorpora el vandalismo rural al Código Penal, con 49 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa ya había obtenido media sanción en Diputados el 21 de octubre, con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención.

La norma incorpora el artículo 150 bis, que prevé prisión de un mes a un año para quien entre a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume ante la existencia de cercos, alambrados o señales. No habrá delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada o a razones de auxilio. La pena máxima asciende a dos años si el ingreso obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o genera un peligro concreto para personas, animales o cultivos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, y contó con el respaldo de las principales entidades del agro.

También se suma el artículo 184 bis, con prisión de dos a ocho años y multa para quien dañe o destruya bienes que afecten directamente el ciclo productivo, las existencias o la infraestructura de un establecimiento rural. Entre los bienes protegidos figuran ganado, viñas, silobolsas y cereales no cosechados.

Podés descargar el proyecto de ley que modifica el código penal de la nación, sobre vandalismo rural a través de este link https://t.co/Sc0w3Njo3y — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 27, 2026 Tras la sanción, Ardohain celebró el logro en su cuenta de X: "Logramos convertir en ley el proyecto de vandalismo rural. Una iniciativa para proteger no solo la propiedad privada, sino también a las familias que viven en el campo, a los trabajadores rurales y a quienes todos los días producen y hacen grande a la Argentina". Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacó la aprobación como "un avance institucional y legislativo" para productores y comunidades rurales. La entidad impulsó la iniciativa y participó en su elaboración a través de sus dirigentes Juan Carlos Goya y Adrián Luna Vázquez.