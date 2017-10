Distinguen a representante de La Capital

El representante del diario La Capital en Uruguay, Ricardo Terán, fue distinguido por la Cámara Uruguaya de Turismo con el Premio Sol, que se entrega anualmente a las personalidades destacadas del turismo en el vecino país. La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la tradicional cena show de la Cámara, realizada el último martes en Kibón, ubicada sobre la rambla Presidente Charles de Gaulle, en Montevideo. Terán fue distinguido junto a Carlos Pera y a Julio Sánchez Padilla, y al momento de recibir su premio señaló que "no tengo más que palabras de agradecimiento y siento una gran emoción. Este premio es reconocer al otro como parte de un todo. Gracias por este premio Sol, hermanos uruguayos, es una noche que nunca olvidaré". Asimismo, agregó que "en realidad el agradecido soy yo. En primer lugar agradezco a Dios por darme la energía y el entusiasmo con el que siempre he trabajado en este hermoso país. En segundo lugar, a los actores del turismo en Uruguay, tanto públicos como privados que desde mediados de los 90 han confiado en mi trabajo y me han ayudado a conseguir esta realización profesional. Todos sabemos que el yo debe transformarse en nosotros para que un proyecto funcione y es aquí donde debo agradecer al Diario La Capital y a las autoridades del Grupo América, donde trabajo desde hace 20 años".